基隆確診人數飆升 專責病床吃緊 空床剩14% 明增設40床
基隆市今天新冠肺炎本土個案新增337例，再創單日新高。全市專責病房107床，僅剩15個空床數。基隆市長林右昌今天下午說，明天起會增設40個專責病床，因應疫情變化及患者住院需求。
基隆市政府今天下午3點舉行疫情記者會，林右昌說，今天新增337例中，男性156人、女性181人。若依年齡別區分，以45到54歲68人最多，占20%。55到64歲52人，占約15%。65到74歲35人，75歲以上10人，6歲以下20人。
基隆市目前居家隔離4184人，自主健康管理810人。社區篩檢站昨天共篩檢3470人，社區篩檢站自3月27日設立至今，累計篩檢7萬5597人次。快篩陽性專線昨天有31例通報，PCR採檢30例陽性，1例陰性。
林右昌說，基隆市新冠肺炎專責病房共107床，目前收治92床，還有15個空床數，空床率14％。明天起會增設40個專責病床，總數擴增為147床。
校園停課的部分，全校停課13校，包含4所小學和9所幼兒園。預防性停課6校，包含1所高中職、1所小學以及5所幼兒園。部分停班共65校、147班，包括高中職11校、國中10校、國小23校及21所幼兒園。
林右昌表示，基隆市「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至今天上午累計評估835人，利用快速通道的有440人，其中780人完成健康條件審核，符合資格已派案575人，另有205人不符合資格。
公布足跡方面，林右昌說，明日開始將遵照中央訂定原則不再公布確診者足跡，但若有特殊足跡狀況會另行公布。
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