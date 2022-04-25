崁仔頂因它得名 基隆旭川河岸駁坎重見天日

基隆市旭川河上方興建大樓後猶如箱涵，市府改建跨越河面的忠二橋、忠三橋，部分河道重見天日，更讓「崁仔頂」地名由來的駁坎呈現在民眾眼前。當地市議員鄭文婷今邀相關單位會勘，希望未來讓民眾更親近駁坎；童子瑋建議文化局可結合林開郡洋樓策展，好好介紹旭川河開發史。

忠二橋和忠三橋列為危橋，市府向內政部營建署爭取補助重建新橋。忠三橋於去年5月28日封閉，去年12月1日動工。忠二橋今年2月封閉並同步施工至今。

市府工務處發包拆除舊橋後，旭川河岸早出駁坎重見天日。研究在地文史的仁愛區文安里長李隆進說，旭川河道整治工程在日據時期1912年竣工，忠三橋旁臨愛一路是基隆漁會拍賣場舊址，岸壁設計駁坎以利搬運漁貨，建議保留，再仿造新竹市護城河親水公園，或台中市綠川水岸廊道模式整治。

鄭文婷今邀文化局、工務處和觀光及城市行銷處會勘駁坎，建請文化局釐清駁坎史料，研究如何以現況保留。工務處規畫工法讓民眾能更親近駁坎，完工後再由觀銷處研議讓更多觀光客親近基隆文化與歷史。

童子瑋表示，旭川河新建橋墩及橋面與原有岸壁尚有距離，不致造成荷重、擠壓等破壞。文資保存與改善地方交通、便利市民生活同等重要，還好駁坎能依現況保存，又不會影響新橋工期，希望今年11月間如期完工。