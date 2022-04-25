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宜蘭傳藝園區彙集122場演出「大聲音樂季」5月登場

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣交響樂團低音提琴首席傅永和將受邀為「大聲音樂季」演出揭開序幕。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
台灣交響樂團低音提琴首席傅永和將受邀為「大聲音樂季」演出揭開序幕。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭傳藝園區一年一度「大聲音樂季」將於5月登場，這次廣邀各類曲風及音樂類型的優秀演出者共襄盛舉，其中更包含多位國際音樂家及傳藝金曲獎獲獎者，總計帶來122場音樂饗宴，民眾不必出國，就能在臨水劇場感受各地樂曲帶來的無限魅力。

這項音樂季從5月1日至6月底，為期61天，遊客入園需實聯制、佩戴口罩、量體溫、手部消毒，園區每天5次清潔消毒，廣播提醒防疫規範，提供安心安全的遊園環境。

全聯善美的文化藝術基金會表示，今年以「純樂的恬靜與花火」、「來自地球的另一端」、「山海原音之美」、「民謠古音的藝術」、「絲路之旅」5大主題，邀請多位優秀演出者共襄盛舉，包含國際音樂家及傳藝金曲獎獲獎者，共14個優秀團隊輪番演出。

5月1日由國家交響樂團低音提琴首席傅永和以扣人心弦的琴聲揭開序幕，接著是知名音樂人林華勁帶來自在愜意的即興風格爵士樂。

此次受邀演出陣容包含多組曾獲傳藝金曲獎的得獎者及擅長演奏世界音樂、跨界音樂的優秀創作團隊，例如1984年至台灣發展的南美巴拉圭國家級吉他演奏家Roberto Zayas，擅長古典、民謠、流行音樂等，擁有獨特風格，在眾多歌手專輯中都有其溫柔又奔放的吉他演奏。

團員來自世界各地「大地之歌Sonus de Gaia」帶來各語系的族際音樂；曾獲傳藝金曲獎最佳創作獎編曲、在愛丁堡藝穗節頗受好評「Wooonta問他跨界樂團」以西塔琴尬二胡，巧妙呈現東、西方樂器結合的獨特樂曲。

還有以古印度西塔琴並融合世界音樂的「西尤島融合樂團」；獲沖繩民謠協會頒發最高賞、曾擔任夏川里美三線樂手的曾健裕所領軍的「海風樂團」；以箏、中阮、笛簫組成的新型態國樂演奏樂團「三個人」。

除了吉他、西塔琴等異國曲風外，周末還有獲傳藝金曲最佳跨界專輯及最佳編曲獎的小提琴家張雅晴、傳藝金曲最佳跨界專輯的揚琴演奏家羅正楎帶來重量級演出，樂迷們千萬不要錯過。活動詳情可至宜蘭傳藝園區官網查詢。

布農族歌手馬詠恩與台玖線樂團受邀參與演出。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
布農族歌手馬詠恩與台玖線樂團受邀參與演出。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
團員來自世界各地的「大地之歌Sonus de Gaia」，帶來融合各語系的族際音樂。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
團員來自世界各地的「大地之歌Sonus de Gaia」，帶來融合各語系的族際音樂。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

交響樂團 宜蘭 口罩

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