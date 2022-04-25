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基隆忠三橋改建 疑旭川河逾百年岸壁駁坎再現

中央社 / 基隆25日電

基隆市崁仔頂魚市旁的忠三橋去年底改建，近日掀開橋面後，發現疑似日治時期逾百年旭川河岸壁駁坎重見天日，市府工務處將予以現況保留。

忠三橋因過於老舊不符安全需求，市府向內政部營建署爭取補助，總工程經費約新台幣3000萬元改建，忠三橋於去年5月28日封閉，去年12月1日開始動工，近日掀開橋面後，重現疑似日治時期的古運河岸壁駁坎。

基隆市議員童子瑋上午會同工務處和文安里長李隆進到場會勘，童子瑋表示，文資保存與改善地方交通維護市民安全同等重要，他除要求文化局做好紀錄測繪，連同林開郡洋樓策展一併納入旭川河歷史展出外，也請工務處保護好現存的駁坎。

童子瑋指出，長期而言或可研議是否拆除鄰近崁仔頂魚市的明德、親民、至善3棟大樓及東岸高架橋，屆時可整體規劃，整合文資保存與河道景觀設計，打造兼具歷史記憶的親水綠園步道。

市府工務處養護工程科長簡翊哲指出，工務處會在駁坎後方新設橋台基礎，將駁坎現況保留下來，橋梁兩側也會各留有寬1公尺、長10公尺的維修道，上方覆蓋不鏽鋼板以便後續維修，工程預計11月3日完工。

李隆進表示，忠三橋下方的旭川河整治於公元1912年（明治45年）竣工，橋旁愛一路上則是基隆漁會的拍賣場，這處岸壁駁坎已超過110年歷史極具保留價值，建議可仿造新竹市的護城河親水公園或台中市的綠川水岸廊道整治，保存原有文物。

基隆 童子瑋 日治時期

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