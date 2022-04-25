台東孩子超會唱 全國鄉土歌謠賽拿下3特優6優等

台東縣新興國小、賓茂國中、豐榮國小，日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，分別拿下原住語系國小團體組、原住語系國中團體組、東南亞語系國小團體組特優，賓茂國中更是連續3年都拿下特優，縣長饒慶鈴稱讚孩子們努力，在疫情期間能拿下好成績，真的值得嘉許。

台東縣政府日前承辦全國學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽，共有來自全國各縣巿國小至大學師生代表238隊、1萬餘名參賽者，參加原住民語系、閩南語系、客家語系、東南亞語系等4類組比賽，適逢本土疫情爆發，傳出1學生確診、引發恐慌，所幸在主辦單位及參賽隊伍積極防疫下，順利完成競賽。

臺東縣政府教育處表示，台東縣這次由獲得縣賽第1名，且成績優等9支團隊代表參加全國賽，競賽中除欣賞其他鄉土歌謠優美，同時也為吸取更多美聲展演經驗，更佳的音樂詮釋方式，爭取榮耀。