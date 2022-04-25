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台東孩子超會唱 全國鄉土歌謠賽拿下3特優6優等

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
臺東縣9所學校團隊參加全國鄉土歌謠大賽，奪下3項特優及6項優等。記者卜敏正／翻攝
臺東縣9所學校團隊參加全國鄉土歌謠大賽，奪下3項特優及6項優等。記者卜敏正／翻攝

台東縣新興國小、賓茂國中、豐榮國小，日前參加「110學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽」，分別拿下原住語系國小團體組、原住語系國中團體組、東南亞語系國小團體組特優，賓茂國中更是連續3年都拿下特優，縣長饒慶鈴稱讚孩子們努力，在疫情期間能拿下好成績，真的值得嘉許。

台東縣政府日前承辦全國學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽，共有來自全國各縣巿國小至大學師生代表238隊、1萬餘名參賽者，參加原住民語系、閩南語系、客家語系、東南亞語系等4類組比賽，適逢本土疫情爆發，傳出1學生確診、引發恐慌，所幸在主辦單位及參賽隊伍積極防疫下，順利完成競賽。

臺東縣政府教育處表示，台東縣這次由獲得縣賽第1名，且成績優等9支團隊代表參加全國賽，競賽中除欣賞其他鄉土歌謠優美，同時也為吸取更多美聲展演經驗，更佳的音樂詮釋方式，爭取榮耀。

教育處表示，除了3所學校拿特優，其他6所參賽學校也都拿下優等好成績，閩南語國小團體組豐榮國小、閩南語國中團體組關山國中、桃源國小客家語系國小團體組、海端國中客家語系國中團體組、東南亞語系教師團體組桃源國小、國立關山工商原住民語系高中職團體組都獲優等。

臺東縣9所學校團隊參加全國鄉土歌謠大賽，奪下3項特優及6項優等。記者卜敏正／翻攝
臺東縣9所學校團隊參加全國鄉土歌謠大賽，奪下3項特優及6項優等。記者卜敏正／翻攝
臺東縣9所學校團隊參加全國鄉土歌謠大賽，奪下3項特優及6項優等。記者卜敏正／翻攝
臺東縣9所學校團隊參加全國鄉土歌謠大賽，奪下3項特優及6項優等。記者卜敏正／翻攝
臺東縣9所學校團隊參加全國鄉土歌謠大賽，奪下3項特優及6項優等。記者卜敏正／翻攝
臺東縣9所學校團隊參加全國鄉土歌謠大賽，奪下3項特優及6項優等。記者卜敏正／翻攝

原住民語 東南亞 台東

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