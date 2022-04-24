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確診立案空窗期！乖的人受折磨 不乖的人出門當害群之馬

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
李男涉嫌酒後駕車自撞，員警帶他到醫院抽血檢驗時，發現他竟是「未立案」的新型肺炎確診者。記者邱瑞杰／翻攝
李男涉嫌酒後駕車自撞，員警帶他到醫院抽血檢驗時，發現他竟是「未立案」的新型肺炎確診者。記者邱瑞杰／翻攝

國內新冠肺炎本土疫情擴散，相關個案疫調和管理策略改弦易轍亂象多。基隆市長林右昌指中央法定傳染病系統「塞車」，基隆開先例成立「自我申請快速通道」，可縮短通報時間。但從共餐團體10多人抱怨確診多日「妾身未明」，還有確診者酒駕拖累員警，卻因「空檔」免受責罰，顯見政策未落實，無助解決亂象。

林右昌22日提出「基隆市確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道」政策，表示因為匡列案量太大，還需進入中央法傳系統，並因會「塞車」出現時間差，造成地方處理速度延遲。表示快速通道開設後，民眾依照自身狀況填寫問卷，醫療院所就會評估，符合資格直接入案，縮短確診者在家裡等待時間。

在林右昌的口中，中央法傳系統像是台鐵區間車，快速通道方案彷彿為高鐵，可讓基隆市的確診者、居家隔離者及時獲得公部門奧援，但檢視執行面，發現仍有許多地方力有未逮，不宜托大。

一群因為有小朋友確診，自主通報警方匡列的共餐團體20多名成員，18日接受PCR檢測就有多人陽性確診，自主居家隔離。部分陰性的人因出現症狀等因素，再去採檢陸續確診，累計17人染疫。

他們說，得知確診後多方求助，一天過一天越來越無力。有人確診不適，只能靠著友人幫忙送藥撐過去。接下來的問題是他們還要居隔多久？可以自主解隔嗎？

衛生局調閱相關資料後，忙著解釋因為共餐團體成員確診報告20、21、22日出爐，與當事人的認知有落差。17人中已知12人確診，但有2人系統中查不到資料，還有5人待中央系統核定。衛生局雖「給了說法」，但無助解決當事人尚未收到居隔通知困境。

共餐團體確診者除了關心自身權益，也憂心像他們算「乖」的人，得知確診就自主居隔，如果有確診者趴趴走怎麼辦？而他們的顧慮竟馬上應驗。

李姓男子因曾與確診者接觸，被匡列為自主健康管理對象，接受PCR採檢。他在22日得知確診，23日晚上仍外出，因涉嫌酒駕被捕。員警帶他到醫院抽血檢測體內酒精濃度，健保卡過卡時發現竟註記為確診者，只是因他尚未取得「法定身分」，無法依違反傳染病防治法移由衛生局裁罰。

基隆市一群共餐團體成員17人確診，抱怨求助無門，基隆市長林右昌今天說明處理流程。圖／基市府提供
基隆市一群共餐團體成員17人確診，抱怨求助無門，基隆市長林右昌今天說明處理流程。圖／基市府提供

衛生局 基隆 居家隔離

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