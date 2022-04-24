影／宜蘭綠色博覽會3大遊戲體驗 遊客直呼今年好好玩

2022宜蘭綠色博覽會活動內容豐富，不僅有12個環境永續展館，精彩的戲劇表演及好拍的地景裝置藝術外，今年更推出3個遊戲互動體驗區，每個遊戲都有各自的科學原理或冒險故事，讓遊客直呼是歷年來「最好玩的綠博」。

「天際雪橇與纜車」、「大樹公滑降」、「庭院雲宵飛車」3大遊戲體驗讓大人小孩玩得意猶未盡，其中天際雪橇是騎乘無動力雪橇車沿著山丘坡道，穿越猶如北宜九彎十八拐路廊，迂迴彎轉往下滑行，兩側護欄皆已包覆高密度吸震泡棉，安全又有操駕雪橇樂趣；天際纜車則是搭乘纜車從地面緩速爬升，可飽覽鐵道、田野、河岸與綠野交錯的美景。

「大樹公滑降」從高度7米經由滑索滑到約1米，不是很高，但重力加速度，還是會讓人開心尖叫，在這裡有專業山訓教練幫遊客做安全確保，透過纜繩吊鉤，在樹林綠野間，自在擺盪滑翔，冒險挑戰自我。

至於「庭院雲霄飛車」原本是美國波音公司退休的航太工程師保羅‧葛雷，運用建造飛機與太空梭的航太科學原理，把「重力位能」轉換為「動能」，在西雅圖自家庭院打造三座庭院雲霄飛車，讓孫子們每天享受軌道飛馳樂趣。

保羅‧葛雷的設計靈感來自電影《哈比人》系列中的惡龍，忽上忽下、側傾交叉，刺激好玩。這次主辦單位重現其輪軸安全結構，軌道則是依照綠博的地形設計，經過「結構技師、機電技師與建築師」三層安全審查通過，當保羅‧葛雷看完綠博成功做出BYRC雲霄飛車的影片後，直呼非常開心，很想來台灣看看。