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基隆汙水道延伸中正、信義區大型社區 7714戶將接管

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府推動汙水下水道建設，中正區、信義區主幹管多已完成，並進入用戶接管階段。圖／基市府提供
基隆市政府推動汙水下水道建設，中正區、信義區主幹管多已完成，並進入用戶接管階段。圖／基市府提供

基隆市政府推動汙水下水道建設，中正區、信義區主幹管多已完成，並進入用戶接管階段，深溪路、深澳坑路、祥豐街、觀海街以及潮境公園等周邊，都已經陸陸續續在接管當中，預計接管戶數可增加7714戶，有助改善生活環境。

基隆市汙水處理廠設在和平島，基市府工務處表示，較靠近和平島的中正區、信義區汙水主幹管工程多已完成，目前開始橫向往各個住宅商業區域延伸，讓汙水工程真正開始發揮功效。

中正區及信義區有不少大型住宅社區，如果能夠完成接管作業，接管效益相當顯著。目前深溪路、深澳坑路、祥豐街、觀海街以及潮境公園周邊社區，接管工程已經陸陸續續在施工，預計全部完成後，可以增加7714戶接管，對生活環境的改善幅度相當大。

工務處表示，原有大型社區汙水藉由地下室化糞池處理，再以抽水馬達排放到路邊水溝，容易造成惡臭及孳生蚊蟲。目前市府施工團隊宣導社區汙水不須經由化糞池，改為重力流聯接公共汙水下水道系統，除了可改善環境，也可節省化糞池維護及馬達電費。

工務處說，汙水下水道接管施工並非全面性開挖，而是分支管線採地下管線推進，每處施工約30到45個工作天。用戶接管明挖採分區施工，降低對交通衝擊及維護用路安全。施工期間造成不便，請民眾多多體諒。

基隆市政府推動汙水下水道建設，中正區、信義區主幹管多已完成，並進入用戶接管階段。圖／基市府提供
基隆市政府推動汙水下水道建設，中正區、信義區主幹管多已完成，並進入用戶接管階段。圖／基市府提供
基隆市政府推動汙水下水道建設，中正區、信義區主幹管多已完成，並進入用戶接管階段。圖／基市府提供
基隆市政府推動汙水下水道建設，中正區、信義區主幹管多已完成，並進入用戶接管階段。圖／基市府提供

基隆 和平島

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