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基隆連4天PCR篩檢超過3500人次 醫檢師「爆肝」測試

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市市民廣場社區篩檢站今天仍見人潮，基隆市長林右昌說，會檢討排隊動線，並增加遮陽設施。記者邱瑞杰／攝影
基隆市市民廣場社區篩檢站今天仍見人潮，基隆市長林右昌說，會檢討排隊動線，並增加遮陽設施。記者邱瑞杰／攝影

基隆市新冠肺炎本土個案今天新增301例，疫情未見趨緩，市民廣場和火車站南站社區篩檢站今天仍見人潮。基隆市長林右昌說，醫護和醫檢人力已經很緊繃，難再加派，但會適時調配，篩檢量最多的市民廣場和南站，會視情況增加人力。

全國本土病例數不斷攀升，基隆個案也維持高檔，今天更創單日新高。市民廣場和火車站南站社區篩檢站今天仍見人潮，許多人排隊等待採檢。

近日天氣轉熱，氣溫升高。林右昌今天說，已經指示衛生局立即增設帳棚等遮陽設施，民眾排隊動線也會依現地狀況做一些調整，但醫護和醫檢人力很緊繃，要請市民朋友多多體諒。

林右昌表示，基隆過去常態性的篩檢量大概是1天2100人次，現在已經連續4天篩檢量超過3500人次，昨天更超過3800人次。基隆醫療、護理、篩檢、檢驗人力已經到了一個極限，疫情期間也有醫檢、醫護人員的家人確診而被匡列，人力很緊繃，請民眾體諒。

林右昌說，每天超過3500例的篩檢量，已讓醫檢師每天晚上「爆肝」整理相關檢體進行測試，說實在已經都超載了，大概很難再增加篩檢站人力。不過會利用現有人力進行調配，比如說在南站或市民廣場視情形增加1組人力，因為這兩個地方是篩檢量最大的地方。

林右昌表示，只要有一個篩檢人員累倒了，或者是被匡列，沒有辦法上機台去執行篩檢，能量就會受到很大的影響。市府和醫護團隊會努力讓現在的篩檢量能夠維持住，這幾天大家都很盡力，把篩檢量維持在高峰，希望大家多給醫護和醫檢人員鼓勵跟加油。

基隆 林右昌 篩檢站

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