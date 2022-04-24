台東今+29曝確診足跡 酒吧、小吃部、早餐店、診所都入列

台東縣今日新增29名確診者，從疫調結果初步推論，有9例成功地區活動足跡者，8例為酒吧足跡重疊，延伸至同住家人及同學，3例為國中及高職學生，外縣市旅遊足跡有3例，2例為小吃部延伸、2例為居隔、2例感染源待釐清。東海國中有1班學生因與確診個案有密切接觸，25日起至5月3日停止實體課程。

衛生局說明，從初步疫調了解，9例成功地區活動足跡者，其中有7位為成功地區國小學生。另外3例國中及高職學生分別為池上國中、公東高工的學生，截至今天中午全縣累計高中職以下確診41學生4老師。

8例酒吧延伸的確診案中，有4位確診者自述曾經在4月17-19日到酒吧消費，另外例則為酒吧案確診者延伸至同住家人還有學校、有2例4月17-20到澎湖旅遊、1例4月18-19到台北的外縣市足跡。

另目前縣內因疫情停課資訊，教育處表示，今天新增東海國中1班級學生與確診者接觸，自明日起至5月3日停止實體課程，其他，新港國中、三民國小、成功國小等校停止實體課程至4月29日，忠孝國小(含分校及附幼)、池上國中、寶桑國中、賓朗附幼、三民國小和平分校、成功鎮幼，也因確診及匡列已達該校3分之1班級數，為確保安全，全校停止實體課程至5月1日。

另海端國小、福原國小及公東高工各有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，兩所國小停課至5月1日，公東高工則停課到2日，豐田國中已達該校3分之1班級數，則自4月25日起至5月2日停止實體課程，因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。 台東今天新增29例，確診者足跡。圖／台東縣政府提供 台東今天新增29例，確診者足跡。圖／台東縣政府提供 台東今天新增29例，確診者足跡。圖／台東縣政府提供

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