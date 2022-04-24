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疫情重創偏鄉弱勢家庭 環島騎士送物資助度過難關

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
小太陽學堂負責人徐美玲感謝環島騎士團的愛心，希望幫助更多偏鄉家庭。記者王思慧／攝影
小太陽學堂負責人徐美玲感謝環島騎士團的愛心，希望幫助更多偏鄉家庭。記者王思慧／攝影

病毒無情，花蓮秀林鄉致力於輔導貧寒學童、獨居長輩的「小太陽學堂」，因疫情重創，面臨斷炊危機。來自西部的民間社團募集物資及募款，近30人組成「環島騎士團」騎車做公益，今天將物資送到學堂，不但希望幫助偏鄉弱勢家庭，也能拋磚引玉讓大家看到孩子與長者的需要。

小太陽學堂長期除了送餐給長者，也提供空間、晚餐給170多位孩童學習與用餐，但受疫情影響，善款與物資減少，需要幫助的人卻愈來愈多，讓學堂快撐不下去。

小太陽學堂負責人徐美玲表示，平時孩子在學校吃營養午餐，下課後到學堂享用晚餐，但現在疫情嚴峻，學校被迫停課，加上家長或獨居長輩確診或被匡列，頓時讓許多弱勢家庭增加經濟負擔。因需要受助的人增加許多，但資源有限，即使自掏腰包仍補不上缺口，學堂面臨斷炊危機，只能先「救急不救窮」，把物資提供給最需要的人。

環島騎士團長陳柏廷3年前造訪小太陽學堂，看見罹癌及行動不便徐美玲無私奉獻，備受感動，得知學堂快要關閉，募集20萬元善款及許多民生物資，全部捐給學堂。不過物資過多，今天先親送急需的食品與衣物等，其他則將用貨運方式送往學堂。

陳柏廷分享這次環島送愛遇到的困難，昨天預計從台中行經中橫公路到花蓮，卻碰上關原段坍方，必須繞路改走北宜公路才能到花蓮，多花了3個小時路程，團員們沒有任何怨言，平安送抵目的地，希望能藉此讓更多人做愛心，幫助偏鄉弱勢家庭度過難關。

環島騎士團載運白米、礦泉水、衣物等物資，捐助給小太陽學堂。記者王思慧／攝影
環島騎士團載運白米、礦泉水、衣物等物資，捐助給小太陽學堂。記者王思慧／攝影
環島騎士團募集20萬元善款及許多民生物資，全部捐給小太陽學堂。圖／陳柏廷提供
環島騎士團募集20萬元善款及許多民生物資，全部捐給小太陽學堂。圖／陳柏廷提供
環島騎士團今天送物資到花蓮小太陽學堂，盼能讓學堂度過難關。記者王思慧／攝影
環島騎士團今天送物資到花蓮小太陽學堂，盼能讓學堂度過難關。記者王思慧／攝影

環島 疫情 弱勢家庭

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