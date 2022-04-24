花蓮黃昏市場確診數恐增加 消毒大隊今再前往全面清消

花蓮吉安鄉黃昏市場截至昨天已有32人確診，出現社區傳播鏈，預料今天可能再增加攤商確診，縣府下令市場今天至26日休市3天，環保局防疫消毒大隊今天上午再次穿上防護衣，前往黃昏市場全面清消，27日開市前，也會再次消毒，希望將病毒完全消滅。

花蓮累計確診人數已破千，除了醫院外，黃昏市場也淪陷，環保局防疫消毒大隊第一時間已派員前往清消，衛生局也緊急於4月22日下午2點至7點，在吉安鄉好客廣場設立快篩站，共583人篩檢，其中552陰性，12人經PCR確認為陽性，19人PCR待檢中。

環保局副局長饒慶龍表示，縣長徐榛蔚特別指示，防疫消毒大隊針對人員聚集公共區域、傳統市場清消，今天上午黃昏市場清消完畢，4月27日在市場開市前，會再次全面性清消，全力防範疫情擴散。