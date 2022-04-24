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花蓮黃昏市場確診數恐增加 消毒大隊今再前往全面清消

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮黃昏市場截至昨天已有32人確診，出現社區傳播鏈，預料今天可能再增加攤商確診，環保局防疫消毒大隊今天前往黃昏市場全面清消。圖／花蓮縣政府提供
花蓮黃昏市場截至昨天已有32人確診，出現社區傳播鏈，預料今天可能再增加攤商確診，環保局防疫消毒大隊今天前往黃昏市場全面清消。圖／花蓮縣政府提供

花蓮吉安鄉黃昏市場截至昨天已有32人確診，出現社區傳播鏈，預料今天可能再增加攤商確診，縣府下令市場今天至26日休市3天，環保局防疫消毒大隊今天上午再次穿上防護衣，前往黃昏市場全面清消，27日開市前，也會再次消毒，希望將病毒完全消滅。

花蓮累計確診人數已破千，除了醫院外，黃昏市場也淪陷，環保局防疫消毒大隊第一時間已派員前往清消，衛生局也緊急於4月22日下午2點至7點，在吉安鄉好客廣場設立快篩站，共583人篩檢，其中552陰性，12人經PCR確認為陽性，19人PCR待檢中。

環保局副局長饒慶龍表示，縣長徐榛蔚特別指示，防疫消毒大隊針對人員聚集公共區域、傳統市場清消，今天上午黃昏市場清消完畢，4月27日在市場開市前，會再次全面性清消，全力防範疫情擴散。

縣長徐榛蔚提醒鄉親，目前新冠肺炎疫情已進入社區流行階段，縣內每個場域都屬於危險區域，外出請務必全程佩戴口罩，落實個人防疫措施，避免非必要的移動、活動或集會，嚴守社區防線；若與確診者足跡重疊者，也請盡速前往國軍花蓮總醫院快篩檢測。

花蓮縣環保局防疫消毒大隊今天再次前往黃昏市場清消，防堵病毒入侵。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保局防疫消毒大隊今天再次前往黃昏市場清消，防堵病毒入侵。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 徐榛蔚 疫情

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