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微型保險雪中送炭 台東縣免費納保萬人已理賠222萬元
台東縣金峰鄉歷坵村今年1月深夜發生惡火，林姓村民不幸罹難，縣府除關心慰問、協助家屬處理後事，也為林申請微型保險理賠，縣長饒慶鈴今天將理賠金30萬元支票送到林的家中，幫助家屬度過難關。
饒慶鈴今天上午由縣議員章正輝、社會處高忠雲副處長、金峰鄉壢坵村長羅忠輝村長等人陪同，到壢坵林姓村民家中慰問，並將30萬元理賠金支票交付家屬。
饒慶鈴表示，台東縣中低收入人口約占全縣5％，縣府從前年底與中國人壽、南山人壽合作，開辦微型團體傷害保險，讓弱勢縣民安全保障不中斷，去年底繼續第2年度合作續保，至今年4月止為1萬1853位弱勢縣民保險、提供基本意外保障，感謝中國人壽、南山人壽支持、一起守護台東。
台東縣社會處表示，縣內中、低收入符合微型保險承保條件，15歲至70歲身心障礙輕、中度者，或15歲至65歲具中、低收入戶資格，且符合微型保險承保條件者，發生意外時將有30萬元保險金，縣府自開辦微型團體傷害保險以來，因意外理賠共有8案，共計理賠222萬元。
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