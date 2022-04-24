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「松竹梅」圖案石出價百萬也不賣 退休警愛石成痴

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
黎倫豪從警31年退休後，除專心經營民宿，另一嗜好就是保養收藏十多年的「圖案石」。記者卜敏正／攝影
黎倫豪從警31年退休後，除專心經營民宿，另一嗜好就是保養收藏十多年的「圖案石」。記者卜敏正／攝影

台東退休員警黎倫豪從警31年，退休後除經營民宿，另一嗜好就是保養收藏十多年的「圖案石」，他的圖案石品項豐富，從「四君子」梅蘭竹菊，到數字圖「168」、富士山等，石上天然圖案常讓人誤以為是畫上去的，還有人出價百萬想買他都不捨割愛，目前海灘鵝卵石已限制撿拾，讓這石趣收藏更顯得難能可貴。

黎倫豪曾在台東多個單位歷練、服務、4年前退休，民國90年時調任大武警分局服務，因為服務派出所離家遠，短時間勤休空檔、或單日排休，他就走訪轄區各部落互動，進而得知南田海灘、南田石特色，從此開始他和鵝卵石的「石緣」。

黎倫豪說，南田海岸是硬砂岩，沿岸鵝卵石經海水長年洗禮，形成質地堅硬、光滑，且外觀有天然灰、黑、白色相間條紋，甚至自然構成各類圖像，收藏者稱「圖案石」，剛開始他只是抱持好玩、消磨時間想法，有空就到海岸邊走走、看石頭，沒想到越看越有趣，讓自己變成「玩石人」。

黎倫豪指出，撿石頭都是看灰白相間石紋，當年發現其中一顆石頭上有梅樹圖案，而且越看越像，決定繼續尋找類似圖案石，因此每逢例休就到海岸邊看石頭、翻石頭、撿石頭，過程中真的發現許多特殊圖像，像愛台灣的「台灣石」、3顆呈現1、6、8數字石等等，歷經6年才蒐集到梅蘭竹菊松等圖案。

他說，撿石、玩石是樂趣，沒有從中獲利想法，縱使之前曾有人出價想購買他的圖案石，他都不捨割愛，因為每顆石頭都和他有「石緣」，是他在海灘上細心品選出的寶貝，每逢閒暇撫摸石頭、欣賞圖像，為石頭保養上油，享受內在怡情養性的喜悅與滿足。

「現在石頭不能亂撿！」黎倫豪說，近年縣府為制止南田石被盜採，已公告禁止撿石，違者將依法送辦，這項規定出來後， 讓他現在到海邊只能欣賞、不能再撿石，但也讓他更珍惜原有的石頭收藏，真的是「時時勤拂拭、莫使染塵埃」。

台東縣達仁鄉南田海灘鵝卵石，目前已限制撿拾。記者卜敏正／攝影
台東縣達仁鄉南田海灘鵝卵石，目前已限制撿拾。記者卜敏正／攝影
黎倫豪收藏的「梅蘭竹菊松」圖案石。記者卜敏正／攝影
黎倫豪收藏的「梅蘭竹菊松」圖案石。記者卜敏正／攝影
警黎倫豪收藏的「富士山」圖案石。記者卜敏正／攝影
警黎倫豪收藏的「富士山」圖案石。記者卜敏正／攝影
警黎倫豪收藏的「愛台灣」圖案石。記者卜敏正／攝影
警黎倫豪收藏的「愛台灣」圖案石。記者卜敏正／攝影
警黎倫豪收藏的「168」圖案石。記者卜敏正／攝影
警黎倫豪收藏的「168」圖案石。記者卜敏正／攝影

台東 民宿 富士山

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