60歲上長輩可免費配老花眼鏡 朱立倫台東推敬老眼鏡

國民黨主席朱立倫、台東縣長饒慶鈴今天參加延平鄉射耳祭，並宣導為長輩免費配鏡，饒慶鈴表示，感謝銀光未來創新協會，連續4年到台東推動「老花正潮」敬老好視力活動，縣內共有16家公益敬老眼鏡行，可為60歲長輩免費配一副舒適又明亮的老花眼鏡。

朱立倫、饒慶鈴、立委孔文吉、劉櫂豪等人，今天由延平鄉長胡黃廣文陪同，參加布農族射耳祭活動，並體驗布農童玩打陀螺，各部落接續鳴槍展現熱情，歡迎朱立倫到訪，朱立倫為銀光未來創新協會創辦人，特別走訪各村落休息區，呼籲長輩驗光、配公益老花眼鏡。

「台東人60歲以上免費配鏡！」饒慶鈴表示，感謝朱立倫媒合社會資源，捐贈台東「敬老好視力」公益專案老花眼鏡，每副眼鏡補助500元，從4年前原僅為弱勢長輩免費配鏡，之後擴及所有65歲以上長者，去年縣府加碼補助，將配鏡年齡下修至60歲，成為全國第一個補助60歲以上長者配老花眼鏡縣市。

饒慶鈴指出，台東縣有3.2萬名長者有配鏡需求，目前已有4成長者配鏡，將搭配各鄉鎮市舉辦的活動，持續幫長者配鏡，希望在明年達成全縣8成配鏡率。

朱立倫表示，已連續第4年到台東推動敬老好視力活動，前2年還曾與縣府團隊搭船到蘭嶼、綠島，推廣免費驗光配鏡，台東縣已有1萬4000名長輩完成配鏡。