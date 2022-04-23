基隆老舊社區變身彩色屋 生動圖案融入雨都成打卡亮點

基隆市深澳坑路125巷的房子，原本多是老舊水泥牆面，單調無奇，但最近有一群教友一起合力彩繪 牆面及石頭裝飾，畫上各種生動有趣的圖案，也融入基隆雨都的元素，讓整個社區都亮起來，吸引不少民眾來拍照打卡，成為觀光新亮點。

「很療癒喔，有熊寶寶、公車站牌、盪秋千、大樹、雨傘等」，民眾說，以前竹牆面有的長滿雜草，有的有鐵皮，多是平凡無奇的水泥牆，但現在搖身一變有粉紅色、綠色及天空藍等五顏六色，讓整個社區都不一樣，多彩多姿起來，看了都很賞心悅目，忍不住要拍照合影。

號召教友一起來彩繪的高牡丹說，她很喜歡海邊的石頭，彩繪之後就有了很多想像，可以變成各種造型，去年11月大家起先把牆面清乾淨，接著大家發揮創意畫上各種圖案，每面牆都變得很有趣，完全不一樣。

信義區義和里長蔡麗月表示，基隆常下雨，很多房子都灰灰暗暗，透過彩繪社區亮起來，相當療癒。