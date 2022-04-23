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基隆城市觀光論壇線上開跑 8專業職人分享生命故事

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城市觀光論壇線上開跑，8專業職人分享生命故事。圖／基隆市政府提供
基隆城市觀光論壇線上開跑，8專業職人分享生命故事。圖／基隆市政府提供

新冠肺炎疫情改變民眾生活方式，基隆市府開啟新型態觀光行銷模式，不僅建置Time for Taiwan線上基隆館，透過數位線上展館介紹基隆，更將「海派、浪漫。Say基隆-基隆城市觀光論壇」上傳至魅力基隆Youtube頻道，只要在家就能跟著8位基隆在地職人一起體驗基隆。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆是一個文化底蘊深厚的城市，近幾年市府大力推動城市行銷，優化友善的觀光遊憩環境，提升了大家對基隆的好感度，許多青年回到基隆運用他們精湛的手藝、專業的角度在這片土地深耕，撰寫著一篇篇的生命故事。歡迎大家點開每一位職人的頻道，一起細細品味這座美麗的城市。

8位在地職人有台灣第一位爵士小號演奏碩士的演奏家魏廣皓、拿下莫斯科國際攝影獎建築類第一名的楊宗翰、帶領和平島公園獲得金點設計獎及亞洲唯一取得iso20121永續認證的黃偉傑、獨自完成西班牙朝聖之路的單彥博、鷄籠中元祭的主責道長李戊己。

還有參與基隆社區營造也是基隆女婿的吳宜晏、深愛咖啡文化的基隆媳婦郭鳳琳，及雙魚B理科市長林右昌，8人分享生命故事，也詮釋讓人long stay基隆的理由。

詳請可上基隆旅遊網臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/klcgfans

魅力基隆Youtube頻道

魏廣晧 https://youtu.be/o47guFnBGZg

楊宗翰 https://youtu.be/ao1kOys_5AU

黃偉傑 https://youtu.be/qdCJngTrY0E

單彥博 https://youtu.be/IwadAuUthQg

李戊己 https://youtu.be/xfffn99BE7A

吳宜晏 https://youtu.be/NDUqu7zaU9U

郭鳳琳 https://youtu.be/6ejbiD4HD5Y

林右昌 https://youtu.be/3MebKCEQ0FU

基隆 林右昌

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