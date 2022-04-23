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一場暴雨沖出這問題！全台最美車站與醜陋的國民素養

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
現場工作人員卻被驚人的垃圾給嚇到，頻頻搖頭說「這樣的垃圾量，再好的排水也會堵塞」。記者尤聰光／攝影
現場工作人員卻被驚人的垃圾給嚇到，頻頻搖頭說「這樣的垃圾量，再好的排水也會堵塞」。記者尤聰光／攝影

台東南迴地區昨晚一場暴雨，「全台最美多良車站」下方被土石流沖刷，南迴公路南下車道受阻，公路總局連夜搶通，今早清理善後，現場工作人員卻被驚人的垃圾量嚇到，頻搖頭說：「土石流沖刷下來不是沒有原因」。

「這樣的垃圾量，再好的排水也會堵塞！」一名工作人員邊掃邊罵說，真的不曉得大家怎麼愛亂丟垃圾，之前喜歡罵陸客沒水準，現在陸客沒了，這些垃圾一定是自己遊客丟的，素質也好不到拿裡去，排水溝不塞也難。

多良車站垃圾問題長期令人詬病，其中垃圾來源多為遊客隨手亂丟造成，當地居民每年自主發動環境清潔活動，甚至立牌敬告遊客勿亂丟垃圾，仍無法改變遊客的公德心，致使每當大雨過後，從邊坡和排水溝沖刷出隱藏垃圾。

昨晚南迴一場暴雨，就是多良車站下方排水系統被大量垃圾堵塞後，大量雨水夾帶土石溢出路面，順勢往台9公路上衝去，大量垃圾再把公路排水孔堵住，整條公路就像大水池，土石也堆積在路口處，掩埋南下2線車道。

公路總局大五工務段連夜搶通恢復通行，今天上午清理善後時，被眼前的垃圾給嚇到，排水溝上布滿各式各樣的垃圾，有鞋子、衣物、塑膠袋、寶特瓶、鋁罐，甚至傘具、安全帽都有，綿延50公尺長，工作人員光清掃就傷腦筋。

座落在南迴公路邊坡上的多良車站，1992年10月啟用，營運未滿15年，因旅客上下車少，台鐵考量營運成本，於2006年10月1日裁撤。但因車站遠眺太平洋，海天一色的無敵海景，被鐵道迷稱全台最美車站，成為最夯景點。

不過，每年平均逾20萬人次遊客造訪，也帶給車站垃圾問題，太麻里鄉公所因此於去年2月1日徵收車站入園10元清潔費用，希望藉此改善遊客公德心，但表面上車站周邊雖看不見垃圾，卻隱藏在看不見的角落裡。

多良車站下方排水系統被大量垃圾堵塞後，大量雨水夾帶土石溢出路面，順勢往台9公路上衝去，大量垃圾再把公路排水孔堵住，整條公路就像大水池，土石也堆積在路口處，掩埋南下2線車道。記者尤聰光／攝影
多良車站下方排水系統被大量垃圾堵塞後，大量雨水夾帶土石溢出路面，順勢往台9公路上衝去，大量垃圾再把公路排水孔堵住，整條公路就像大水池，土石也堆積在路口處，掩埋南下2線車道。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區昨晚一場暴雨造成「全台最美多良車站」下方被土石流沖刷，南迴公路南下車道受阻，公路總局連夜搶通，今早清理善後，現場工作人員卻被驚人的垃圾給嚇到。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區昨晚一場暴雨造成「全台最美多良車站」下方被土石流沖刷，南迴公路南下車道受阻，公路總局連夜搶通，今早清理善後，現場工作人員卻被驚人的垃圾給嚇到。記者尤聰光／攝影
多良車站下方公路排水溝上布滿各式各樣的垃圾，有鞋子、衣物、塑膠袋、寶特瓶、鋁罐，甚至傘具、安全帽都有，數量之多令人傻眼。記者尤聰光／攝影
多良車站下方公路排水溝上布滿各式各樣的垃圾，有鞋子、衣物、塑膠袋、寶特瓶、鋁罐，甚至傘具、安全帽都有，數量之多令人傻眼。記者尤聰光／攝影

多良 陸客

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