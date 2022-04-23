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雷雨交加 台東深夜多處積水南迴公路土石流

中央社 / 台東縣23日電

台東地區昨晚雷雨交加，南迴公路多良路段12小時累積雨量將近200毫米，造成土石流淹沒部分路面，上午已排除，台東市區則多處瞬間積水。

台東地區從昨傍晚開始下間歇性驟雨，台東市區多處積水，入夜後更是雨勢不停，天空閃電、雷聲不停。尤其是南迴公路雨勢驚人，多良路段昨晚8時出現土石流覆蓋1/3路面，南下車道受阻，所幸台東縣警察局大武分局員警在現場警戒未釀成災情。

截至上午6時，多良路段累計12時雨量198.5毫米，台東市區148.5毫米。上午雨勢已停出現大太陽，警方和公路總局人員漏夜排除南迴公路土石流，現已恢復正常通車。

「春雷乍響」祝姓民眾今早說，昨晚台東天空「金光閃閃」閃電不停，雷聲不斷且伴隨驟雨，也是今年在平地首次聽到春雷，山上抱卵毛蟹等待暴漲溪水流到海裡產卵。

中央氣象局網站昨天發布資料，旺盛發展對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

台東 土石流 南迴公路

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