聽新聞
test
0:00 / 0:00
志工媽媽健康鯖魚便當營養免群聚 基隆區漁會送暖心餐
近來受疫情影響，配合防疫避免群聚，基隆區漁會為照顧社區長者飲食，由漁會志工媽媽製作低油少鹽營養滿分的鯖魚鮮蔬便當，送到長潭里社區長輩家中，傳遞溫暖關懷的心意。阿公阿嬤說，都是用本港的魚又有營養，讓很窩心。
今天上午區漁會團膳室人員忙著準備餐盒，趕在中午前送到社區，漁會志工媽媽製作低油少鹽營養滿分的鯖魚鮮蔬便當，特別選用富含礦物質及DHA的鯖魚、搭配煮軟容易食用的當季時蔬，因為魚夠新鮮，不用額外調味只要送進烤箱烤約10分鐘，就能嘗到鮮甜美味。
基隆區漁會理事長簡建輝說，最近疫情嚴峻，區漁會為社區獨居老人送餐，讓他們吃得安心、避免感染。漁會請營養師調配菜色，採用基隆本港的鯖魚、青菜、蛋和香腸，鯖魚的剌較少，營養成分高，對牙口不好長者很適合。
總幹事陳文欽說，漁會響應農委會「綠色照顧計畫」，每周辦理漁村關懷活動，結合在地資源，發展具有地方特色的綠色照顧，安排豐富多元的課程包含音樂律動、手作植栽、漁村料理分享交流、飲食保健知識等主題關懷漁村長輩，讓社區爺爺奶奶凝聚在一起、互相關心，也活絡漁村。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言