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防疫優先 宜蘭市龍舟錦標賽連兩年停辦

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭市龍舟錦標賽今年受疫情影響而停辦，此為2019年賽況。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市龍舟錦標賽今年受疫情影響而停辦，此為2019年賽況。圖／宜蘭市公所提供

農曆5月5慶端午，宜蘭市公所舉辦「宜蘭市龍舟錦標賽系列活動」行之有年，今年原訂6月2日、3日在宜蘭河登場，受到疫情影響，市長江聰淵今天宣布停辦，惟在宜蘭河慶和橋下、福德廟的祭拜儀式照常舉行，祈求風調雨順、國泰民安。

宜蘭市公所推展傳統文化龍舟競渡不遺餘力，年年的端午節當天與前夕，會在宜蘭河舉行為期2天的龍舟錦標賽，吸引約30支隊伍參賽、超過2000人到場共襄盛舉。該賽受疫情影響已3年，2020年縮小規模，以友誼賽邀請6支隊伍競賽、2支隊伍體驗賽，去年起連2年停辦。

江聰淵表示，全國疫情升溫、宜蘭確診增加，加上龍舟賽屬於大型活動，需長時間且近距離接觸，儘管是地方重要的文化活動，「也不能冒險」，今年考量防疫而選擇停辦。

另外，在宜蘭河慶和橋下、福德廟，祭拜河神、土地公的儀式，端午節當天如期舉行，全程落實防疫措施，包含參與人員量體溫、乾洗手消毒、環境用物前後消毒、不開放民眾觀賞，以免群聚感染。江聰淵說，希望透過龍舟祈福、祭河儀式，保佑台灣疫情盡快消退，民眾得以盡快恢復正常生活。

宜蘭市長江聰淵（中）今天宣布停辦「宜蘭市龍舟錦標賽系列活動」，惟在宜蘭河、慶和橋福德廟的祭拜儀式照常舉行。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市長江聰淵（中）今天宣布停辦「宜蘭市龍舟錦標賽系列活動」，惟在宜蘭河、慶和橋福德廟的祭拜儀式照常舉行。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭 疫情 江聰淵

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