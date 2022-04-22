防疫優先 宜蘭市龍舟錦標賽連兩年停辦

農曆5月5慶端午，宜蘭市公所舉辦「宜蘭市龍舟錦標賽系列活動」行之有年，今年原訂6月2日、3日在宜蘭河登場，受到疫情影響，市長江聰淵今天宣布停辦，惟在宜蘭河慶和橋下、福德廟的祭拜儀式照常舉行，祈求風調雨順、國泰民安。

宜蘭市公所推展傳統文化龍舟競渡不遺餘力，年年的端午節當天與前夕，會在宜蘭河舉行為期2天的龍舟錦標賽，吸引約30支隊伍參賽、超過2000人到場共襄盛舉。該賽受疫情影響已3年，2020年縮小規模，以友誼賽邀請6支隊伍競賽、2支隊伍體驗賽，去年起連2年停辦。

江聰淵表示，全國疫情升溫、宜蘭確診增加，加上龍舟賽屬於大型活動，需長時間且近距離接觸，儘管是地方重要的文化活動，「也不能冒險」，今年考量防疫而選擇停辦。