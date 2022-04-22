延平鄉射耳祭22日登場 鄉公所祭出最高防疫標準

東縣延平鄉射耳祭今晚登場，有鄉民憂心疫情進入建議延期；延平鄉公所表示，2天活動會祭出最高標準防疫規定，不開放遊客觀光。

延平鄉公所全鄉射耳祭今天晚上登場，明天則有一整天的競賽和展售活動。

近日本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續升溫，地方出現活動延期或取消的聲音。在臉書延平大小事社團，有鄉民貼文，在疫情嚴重當下，最重要工作是保護鄉民與族人避免感染，國小以下小朋友沒施打疫苗，長輩施打比率不高，施打3劑疫苗的比率更低。

在缺少自身防護率狀況下，應避免辦理活動造成群聚，更不應該讓外鄉人進入鄉內參與活動，增加鄉民、族人被感染的風險，延平鄉不要步入成功鎮進香團案例後塵。在此前提下，應取消或延期射耳祭活動。

延平鄉公所秘書閻志瑋今天接受中央社記者訪問表示，射耳祭是傳統祭典，日期已定就無法延期，活動今晚如期登場。一連2日的活動，延平鄉公所提高防疫規格，祭出最高標準的相關規定，期望鄉親能夠協助配合，一起讓驕傲的傳統延續下去。

她說，入口處設置實名制進場，量體溫、酒精消毒。完成程序後即發送防疫識別貼紙，口罩須全程配戴完整、保持社交安全距離；用餐至休息區，不能邊走邊吃；廁所洗手間旁，配置人力協助，如廁前後須酒精消毒；比賽取消人與人親密接觸項目，比賽前後須酒精消毒。

另外，今年2月間鄉公所召開記者會希望全國鄉親共襄盛舉，但因疫情持續升溫，保護鄉內長輩和小朋友，經討論活動改為不開放遊客觀光，僅鄉內族人及活動相關工作人員參與，鄉公所有製作防疫短片強力宣傳。

國民黨台東縣黨部表示，國民黨主席朱立倫明天參加延平射耳祭的行程不變。