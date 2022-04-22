聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭響應422地球日 推「宜起投資我們的星球」系列活動
宜蘭縣政府環保局響應422世界地球日的國際主題，即日起推出「宜起投資我們的星球」系列活動，邀民眾從日常生活實際落實六大行動，共同「全民綠生活、一起愛地球」。
六大活動包含生聲不息、投資地球、綠色旅遊、環保住宿、食尚大道、生活購讚，共六大從日常生活落實的實際行動。副縣長林建榮、環保局長黃政釧等人，今天在綠博的生聲不息館宣布活動開跑，邀請「全民綠生活，一起愛地球」。
宜蘭綠博今年在冬山河生態綠舟舉辦，主軸為生物與棲地多樣性保育，與地球日主題「投資我們的星球」相呼應。其中，縣府環保局設置的「生聲不息館」，以聲音為主題，讓民眾拋開過往用視覺的感受方式，閉上眼睛、改以耳朵傾聽聲景，了解生態永續與保育的重要性。
「宜起投資我們的星球」活動豐富多元，不只綠博的生聲不息館、以投資地球為主題的明信片設計徵稿 、徵選宜蘭綠色旅遊路線、入住縣內環保旅店、33家綠色餐廳美食饗宴，還有購買具環保相關標章的商品。
環保局綜合計畫科長林修毅表示，民眾可從日常生活的消費中，實際參與環保愛地球，讓環境得以生生不息。凡參與投資者，就有機會抽萬元禮券或換好禮，詳情可上環保局官網或臉書查詢。
副縣長林建榮說，該系列活動結合公部門、民間團體、學校、社會大眾，一起落實生活的食、衣、住、行、育、樂、購等環保行動，邀請全民宜起投資我們的星球，讓環境資源永續、循環不止息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言