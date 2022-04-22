宜蘭響應422地球日 推「宜起投資我們的星球」系列活動

宜蘭縣政府環保局響應422世界地球日的國際主題，即日起推出「宜起投資我們的星球」系列活動，邀民眾從日常生活實際落實六大行動，共同「全民綠生活、一起愛地球」。

六大活動包含生聲不息、投資地球、綠色旅遊、環保住宿、食尚大道、生活購讚，共六大從日常生活落實的實際行動。副縣長林建榮、環保局長黃政釧等人，今天在綠博的生聲不息館宣布活動開跑，邀請「全民綠生活，一起愛地球」。

宜蘭綠博今年在冬山河生態綠舟舉辦，主軸為生物與棲地多樣性保育，與地球日主題「投資我們的星球」相呼應。其中，縣府環保局設置的「生聲不息館」，以聲音為主題，讓民眾拋開過往用視覺的感受方式，閉上眼睛、改以耳朵傾聽聲景，了解生態永續與保育的重要性。

「宜起投資我們的星球」活動豐富多元，不只綠博的生聲不息館、以投資地球為主題的明信片設計徵稿 、徵選宜蘭綠色旅遊路線、入住縣內環保旅店、33家綠色餐廳美食饗宴，還有購買具環保相關標章的商品。

環保局綜合計畫科長林修毅表示，民眾可從日常生活的消費中，實際參與環保愛地球，讓環境得以生生不息。凡參與投資者，就有機會抽萬元禮券或換好禮，詳情可上環保局官網或臉書查詢。