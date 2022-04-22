快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭響應422地球日 推「宜起投資我們的星球」系列活動

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「生聲不息館」還有運用各式廢金屬、可回收木竹材組成互動趣味裝置，民眾可敲打感受另類的聲景世界。記者林佳彣／攝影
「生聲不息館」還有運用各式廢金屬、可回收木竹材組成互動趣味裝置，民眾可敲打感受另類的聲景世界。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府環保局響應422世界地球日的國際主題，即日起推出「宜起投資我們的星球」系列活動，邀民眾從日常生活實際落實六大行動，共同「全民綠生活、一起愛地球」。

六大活動包含生聲不息、投資地球、綠色旅遊、環保住宿、食尚大道、生活購讚，共六大從日常生活落實的實際行動。副縣長林建榮、環保局長黃政釧等人，今天在綠博的生聲不息館宣布活動開跑，邀請「全民綠生活，一起愛地球」。

宜蘭綠博今年在冬山河生態綠舟舉辦，主軸為生物與棲地多樣性保育，與地球日主題「投資我們的星球」相呼應。其中，縣府環保局設置的「生聲不息館」，以聲音為主題，讓民眾拋開過往用視覺的感受方式，閉上眼睛、改以耳朵傾聽聲景，了解生態永續與保育的重要性。

「宜起投資我們的星球」活動豐富多元，不只綠博的生聲不息館、以投資地球為主題的明信片設計徵稿 、徵選宜蘭綠色旅遊路線、入住縣內環保旅店、33家綠色餐廳美食饗宴，還有購買具環保相關標章的商品。

環保局綜合計畫科長林修毅表示，民眾可從日常生活的消費中，實際參與環保愛地球，讓環境得以生生不息。凡參與投資者，就有機會抽萬元禮券或換好禮，詳情可上環保局官網或臉書查詢。

副縣長林建榮說，該系列活動結合公部門、民間團體、學校、社會大眾，一起落實生活的食、衣、住、行、育、樂、購等環保行動，邀請全民宜起投資我們的星球，讓環境資源永續、循環不止息。

副縣長林建榮在「生聲不息館」體驗聲音的樂趣。記者林佳彣／攝影
副縣長林建榮在「生聲不息館」體驗聲音的樂趣。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博「生聲不息館」以聲音為主題，讓民眾拋開過往用視覺的感受方式，閉上眼睛、改以耳朵傾聽聲景。記者林佳彣／攝影記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博「生聲不息館」以聲音為主題，讓民眾拋開過往用視覺的感受方式，閉上眼睛、改以耳朵傾聽聲景。記者林佳彣／攝影記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府響應422世界地球日的國際主題，即日起推出「宜起投資我們的星球」系列活動。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府響應422世界地球日的國際主題，即日起推出「宜起投資我們的星球」系列活動。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博「生聲不息館」以聲音為主題，讓民眾用耳朵傾聽聲景，感受大自然的生態與環境。記者林佳彣／攝影記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博「生聲不息館」以聲音為主題，讓民眾用耳朵傾聽聲景，感受大自然的生態與環境。記者林佳彣／攝影記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博「生聲不息館」以聲音為主題，呈現生物的多樣性。記者林佳彣／攝影
宜蘭綠博「生聲不息館」以聲音為主題，呈現生物的多樣性。記者林佳彣／攝影

宜蘭 世界地球日 禮券

延伸閱讀

影／環團地球日提出四大訴求 籲總統正視環境危機

中油林園廠火警再釀空污 環保局稽查開罰67.5萬

宜蘭公布確診足跡跨台北 還有人多的大溪漁港跟夜市

環保署「村里減碳行動」全國賽 宜蘭結頭份社區摘冠

相關新聞

神秘十大鬼屋林開郡洋樓內部曝光將整修 好萊塢曾來拍

基隆市中心忠一、愛一路口黃金地段上的一棟3層樓老洋房，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，外觀斑駁，靈...

基隆老屋吧女淒美傳說浪漫驚悚 文史工作者：穿鑿附會

位在基隆市中心海景第一排的「林開郡洋樓」，是有80多年歷史的老屋，坊間流傳著一段酒吧女娜娜的淒美故事，但文中工作者吳盛宏...

防疫優先 宜蘭市龍舟錦標賽連兩年停辦

農曆5月5慶端午，宜蘭市公所舉辦「宜蘭市龍舟錦標賽系列活動」行之有年，今年原訂6月2日、3日在宜蘭河登場，受到疫情影響，...

宜蘭響應422地球日 推「宜起投資我們的星球」系列活動

宜蘭縣政府環保局響應422世界地球日的國際主題，即日起推出「宜起投資我們的星球」系列活動，邀民眾從日常生活實際落實六大行...

塵封30年林開郡洋樓首度開門整修 基隆文資突破6月亮相

荒廢數十年的基隆林開郡洋樓，曾被稱為台灣十大鬼屋，80多年的老屋靈異傳說不斷，還曾是1966年上映的「聖保羅砲艇」好萊塢...

台東縣「上公廁」 也能兌換好康商品

響應世界地球日，台東縣政府即日起至7月31日止，推出公廁巡田水任務，只要在縣境50處旅遊景點公廁掃碼評價，就可以賺取綠點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。