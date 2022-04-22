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塵封30年林開郡洋樓首度開門整修 基隆文資突破6月亮相

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
塵封30年林開郡洋樓首度開門整修，基隆文資突破6月亮相。記者游明煌／攝影
塵封30年林開郡洋樓首度開門整修，基隆文資突破6月亮相。記者游明煌／攝影

荒廢數十年的基隆林開郡洋樓，曾被稱為台灣十大鬼屋，80多年的老屋靈異傳說不斷，還曾是1966年上映的「聖保羅砲艇」好萊塢電影的拍攝場景之一。文化部同意補助修復經費80%，希望能夠保有原洋宅的建築特色，留下更多的歷史風貌。

文化資產科長郭麗雅今天到老屋現場說明，去年6月林家後代人與基隆市文化局簽署合作意向書，借用洋樓1樓空間，改善騎樓空間照明，提升公共安全及市容景觀。同時更進一步突破，也將於基隆城市覽會期間，與林家後人一同討論，作為城市展區使用。

文化局長陳靜萍表示，這是基隆文化資產的重要里程碑，可望於今年6月基隆城市博覽會期間打開洋樓大門，揭開老宅的神祕面紗，開放民眾參觀。

陳靜萍說，興建於1931年的林開郡洋樓位於旭川河及基隆港北面的交會處，位據基隆重要交通樞紐處，其古典建築風格的洋樓及高聳塔樓更見證了基隆港的歷史及城市發展紋理，是地方重要的地標建築。點亮林開郡洋樓的意義重大，重新點亮大家對於基隆的城市想像與無限可能。

陳靜萍說，從2016年基隆市政府成立「老屋偵探社」；2018年繪製基隆老屋散步地圖，恰逢文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」，文化局便開始積極找尋洋樓後人。再到2020年洋樓因日久失修影響公共安全，文化局聯絡上屋主並鼓勵林家後人申請計畫，為老屋再生另尋新契機。

經過市府與文資委員奔走，2020年9月在以啟動「文資審議」的前提下，文化部同意給予修復經費80%的補助，希望在文化保存的目標下，能夠保有原洋宅的建築特色，留下更多的歷史風貌，同時也列為文化部私有老建築保存再生的旗艦級計畫。

塵封30年林開郡洋樓首度開門整修，基隆文資突破6月亮相。圖／文化局提供
塵封30年林開郡洋樓首度開門整修，基隆文資突破6月亮相。圖／文化局提供
塵封30年林開郡洋樓首度開門整修，基隆文資突破6月亮相。記者游明煌／攝影
塵封30年林開郡洋樓首度開門整修，基隆文資突破6月亮相。記者游明煌／攝影

基隆港 建築 老屋

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