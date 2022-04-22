基隆林開郡洋樓 城博會將亮相揭老宅神秘面紗

位於基隆市愛一路的「林開郡洋樓」已塵封數十年之久，經市府文化局與林家後代討論後，可望在今年基隆市城市博覽會期間作為展區使用，打開洋樓大門，揭開老宅神祕面紗。

文化局長陳靜萍今天透過新聞稿表示，基隆一直以來都是台灣重要的國際門戶，港都城市發展甚早，而興建於1931年的林開郡洋樓位於旭川河及基隆港北面的交會處，是基隆重要交通樞紐處。

古典建築風格的洋樓及高聳塔樓更見證基隆港的歷史及城市發展紋理，是地方重要的地標建築。這裡還曾是1966年上映的「聖保羅砲艇」（The SandPebbles）電影的拍攝場景之一。

陳靜萍說，基隆市政府於2016年成立「老屋偵探社」，2018年繪製基隆老屋散步地圖，恰逢文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」，文化局便開始積極找尋洋樓後代，2020年間，洋樓因日久失修影響公共安全，文化局聯絡上屋主並鼓勵林家後人申請計畫，為老屋再生另尋新契機。

陳靜萍表示，經過同仁努力與文資委員大力奔走，2020年9月在已啟動「文資審議」前提下，文化部同意給予修復經費80%的補助，希望在文化保存的目標下，能夠保有原洋宅的建築特色，留下更多的歷史風貌，同時也列為文化部私有老建築保存再生的旗艦級計畫。

市府文化局文化資產科長郭麗雅指出，林家後代與基隆市文化局於去年6月18日簽署合作意向書，借用洋樓1樓空間，改善騎樓空間照明，提升公共安全及市容景觀，市府近日也與林家後代討論，城市博覽會期間將洋樓作為展區使用。