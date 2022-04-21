疫情衝擊基隆廟口冷清 邱臣遠籲政府協助度難關

近日基隆疫情嚴峻，連續數日確診人數創新高，昨天191人，今天216人，人數恐怕還會再攀升，立委邱臣遠今天前往基隆廟口夜市受到嚴重衝擊，呼籲基隆市政府及中央政府提出改善辦法，協助攤商度過難關。

以往都是人潮聚集，觀光客絡繹不絕的廟口，自從基隆小吃店群聚爆發後，人潮便比以往大為下降，廟口攤商們也大為苦惱，希望政府可以協助度過難關。

身為基隆子弟的民眾黨立委邱臣遠、民眾黨基隆市仁愛區市議員參選人李依芩，今天到廟口關懷，第一線了解攤商和市民的需求，並發放防疫面罩與口罩。

邱臣遠表示，基隆從疫情爆發起，相關配套措施都一再顯示政府並沒有準備好，今天第一線來協助攤商，就聽到許多民眾對於政府應對措施的不足而有所抱怨，這些商家背後又是無數家庭的經濟支柱。

李依芩說，政府應該即刻針對基隆市所有因為疫情衝擊的業者擬定補助措施，例如應向中央爭取如同去年的商家補助、針對基隆的攤商發放夜市券、在鼓勵以「外帶代替內用」的前提下補助攤商外送平台的費用。