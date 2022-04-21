聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊基隆廟口冷清 邱臣遠籲政府協助度難關
近日基隆疫情嚴峻，連續數日確診人數創新高，昨天191人，今天216人，人數恐怕還會再攀升，立委邱臣遠今天前往基隆廟口夜市受到嚴重衝擊，呼籲基隆市政府及中央政府提出改善辦法，協助攤商度過難關。
以往都是人潮聚集，觀光客絡繹不絕的廟口，自從基隆小吃店群聚爆發後，人潮便比以往大為下降，廟口攤商們也大為苦惱，希望政府可以協助度過難關。
身為基隆子弟的民眾黨立委邱臣遠、民眾黨基隆市仁愛區市議員參選人李依芩，今天到廟口關懷，第一線了解攤商和市民的需求，並發放防疫面罩與口罩。
邱臣遠表示，基隆從疫情爆發起，相關配套措施都一再顯示政府並沒有準備好，今天第一線來協助攤商，就聽到許多民眾對於政府應對措施的不足而有所抱怨，這些商家背後又是無數家庭的經濟支柱。
李依芩說，政府應該即刻針對基隆市所有因為疫情衝擊的業者擬定補助措施，例如應向中央爭取如同去年的商家補助、針對基隆的攤商發放夜市券、在鼓勵以「外帶代替內用」的前提下補助攤商外送平台的費用。
邱臣遠表示，希望執政黨中央和地方的執政者可以全力把心思放在所有受疫情衝擊的人民上，現在已經「落後部署」，要趕快亡羊補牢，讓人民早日回復正常的生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言