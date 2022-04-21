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花蓮西瓜、芒果因連續降雨出現災情 達天災救助標準
今年2、3月經常連續降雨，花蓮玉里鎮、卓溪鄉及瑞穂鄉出現芒果植株著果不良，玉里鎮大西瓜也出現異常裂果，縣府農業處組成勘災小組，會同花蓮農改場、農糧署東區分署，並邀請台南、高雄農改場芒果專家提供建言，預估芒果與西瓜，損害程度都已達救助標準。
農業處長陳淑雯表示，花蓮玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉是夏雪、蜜雪芒果主要產區，約83公頃，是近年的新興作物，有土芒果的香氣，也帶有愛文芒果細緻果肉的口感，深受消費者喜愛。卻遇上2、3月間氣候不佳，芒果授粉不佳，導致著果不良，預估受災面積約15公頃，其中損害程度約30％。
至於玉里大西瓜種植面積約191公頃，以華寶品種為主，果肉鮮紅、多汁，富含茄紅素、類胡蘿蔔素等營養成分，是花蓮縣知名的作物。經現場勘災，發現瓜形生長不一，有裂果、爛果等情況，玉里大西瓜受災面積約100公頃，其中損害程度約20％，都已達現金救助啟動標準，將提報農委會爭取辦理天災現金救助。
花蓮縣政府將依農業天然災害救助辦法等規定，提報行政院農業委員會，爭取農業天然災害現金救助，以降低農友損失，協助盡早恢復生產。
陳淑雯表示，這次勘災小組特別邀請台南區、高雄區農改場及農試所鳳山分所芒果研究專家，前往花蓮產區協助災情診斷，並提供果農栽培管理建議。農友近期如發現損害情況，可主動向當地公所通報，以協助受災農友復耕。
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