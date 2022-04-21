花蓮西瓜、芒果因連續降雨出現災情 達天災救助標準

今年2、3月經常連續降雨，花蓮玉里鎮、卓溪鄉及瑞穂鄉出現芒果植株著果不良，玉里鎮大西瓜也出現異常裂果，縣府農業處組成勘災小組，會同花蓮農改場、農糧署東區分署，並邀請台南、高雄農改場芒果專家提供建言，預估芒果與西瓜，損害程度都已達救助標準。

農業處長陳淑雯表示，花蓮玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉是夏雪、蜜雪芒果主要產區，約83公頃，是近年的新興作物，有土芒果的香氣，也帶有愛文芒果細緻果肉的口感，深受消費者喜愛。卻遇上2、3月間氣候不佳，芒果授粉不佳，導致著果不良，預估受災面積約15公頃，其中損害程度約30％。

至於玉里大西瓜種植面積約191公頃，以華寶品種為主，果肉鮮紅、多汁，富含茄紅素、類胡蘿蔔素等營養成分，是花蓮縣知名的作物。經現場勘災，發現瓜形生長不一，有裂果、爛果等情況，玉里大西瓜受災面積約100公頃，其中損害程度約20％，都已達現金救助啟動標準，將提報農委會爭取辦理天災現金救助。

花蓮縣政府將依農業天然災害救助辦法等規定，提報行政院農業委員會，爭取農業天然災害現金救助，以降低農友損失，協助盡早恢復生產。