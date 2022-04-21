花蓮南區西瓜、芒果受損 縣府爭取現金救助

花蓮南區種植的西瓜、芒果受2、3月連續降雨影響，出現異常裂果、著果不良等情況，損害程度約20%以上，已達現金救助啟動標準，縣府將提報中央爭取農業天然災害現金救助。

花蓮縣農業處今天發布訊息表示，連續降雨導致花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉芒果植株有著果不良等情況，玉里鎮果農種植的大西瓜出現裂果、爛果等情況，昨天組成勘災小組勘查。

經勘災小組現場勘查後，評估芒果受災面積約15公頃，其中損害程度約30%，玉里大西瓜受災面積約100公頃，其中損害程度約20%，已達現金救助啟動標準。

縣政府將依農業天然災害救助辦法等規定，提報行政院農業委員會爭取辦理農業天然災害現金救助，以降低農友損失，協助儘早恢復生產。

農業處長陳淑雯表示，玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉為花蓮縣夏雪、蜜雪芒果的主要產區，種植面積約83公頃，是近年的新興作物，有著土芒果的香氣，也帶有愛文芒果細緻果肉的口感，深受消費者喜愛。

玉里大西瓜種植約191公頃，以華寶品種為主，果肉鮮紅、多汁，富含茄紅素、類胡蘿蔔素等對人體有益的營養成分，為花蓮知名的農作物。

縣府呼籲農友近期如有發現損害情況，主動向當地公所通報；鄉鎮公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友復耕、復建，與維護申請天然災害救助的權益。