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環保署「村里減碳行動」全國賽 宜蘭結頭份社區摘冠

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
員山鄉結頭份社區榮獲環保署「村里減碳行動」競賽的銀級組特優。圖／宜蘭縣政府環保局提供
員山鄉結頭份社區榮獲環保署「村里減碳行動」競賽的銀級組特優。圖／宜蘭縣政府環保局提供

行政院環保署「村里減碳行動」競賽昨天揭曉成果，全國共有57個村里參加，宜蘭縣員山鄉結頭份社區脫穎而出，榮獲銀級組特優，冬山鄉柯林社區摘下銅級組優等，南澳鄉金岳村則獲長期參與專業獎。縣府環保局長黃政釧今天代表縣長林姿妙前往貼紅紙祝賀，感謝3個社區長期投入低碳行動。

「村里減碳行動」競賽分為銀級組、銅級組，各取2名特優。縣府環保局指出，獲特優的結頭份是典型農村型社區，居民將農業廢棄物「化廢為寶」、成立「低碳學習工坊」，不只實踐從土地到餐桌的永續生活，也凝聚社區向心力，各項低碳行動年減碳量可達2萬3000公斤。

銅級組優等的柯林社區，號召居民認養、維管守護社區周邊水域，定期檢測水質、移除外來種，同時以水資源為主軸，發展低碳旅遊行程，傳遞低碳生活的理念，備受評審委員肯定。

另外，長期參與專業獎的金岳社區，近年積極推動部落建築營造，利用傳統建材、工法建立傳統屋，也取材當地、可再生的建材，改造舊建築。

縣府環保局表示，今年推薦3個社區參賽均獲獎。宜蘭縣長期推動社區綠色生活營造，社區村里建構低碳永續家園，縣府也輔導參與低碳永續家園認證評等，縣內233村里參與率超過5成，迄今累積6個銀級村里、46個銅級村里的佳績。

冬山鄉柯林社區摘下「村里減碳行動」競賽的銅級組優等，縣府環保局長黃政釧今天前往道賀。圖／宜蘭縣政府環保局提供
冬山鄉柯林社區摘下「村里減碳行動」競賽的銅級組優等，縣府環保局長黃政釧今天前往道賀。圖／宜蘭縣政府環保局提供
結頭份社區的低碳永續及食農教育體驗活動。圖／宜蘭縣政府環保局提供
結頭份社區的低碳永續及食農教育體驗活動。圖／宜蘭縣政府環保局提供
金岳社區建造的傳統屋開幕。圖／宜蘭縣政府環保局提供
金岳社區建造的傳統屋開幕。圖／宜蘭縣政府環保局提供
員山鄉結頭份社區榮獲環保署「村里減碳行動」競賽的銀級組特優，縣府環保局長黃政釧今天前往道賀。圖／宜蘭縣政府環保局提供
員山鄉結頭份社區榮獲環保署「村里減碳行動」競賽的銀級組特優，縣府環保局長黃政釧今天前往道賀。圖／宜蘭縣政府環保局提供
柯林社區的水域生態調查結合低碳遊程。圖／宜蘭縣政府環保局提供
柯林社區的水域生態調查結合低碳遊程。圖／宜蘭縣政府環保局提供
冬山鄉柯林社區摘下「村里減碳行動」競賽的銅級組優等。圖／宜蘭縣政府環保局提供
冬山鄉柯林社區摘下「村里減碳行動」競賽的銅級組優等。圖／宜蘭縣政府環保局提供

減碳 建築 宜蘭 林姿妙

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