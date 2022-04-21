環保署「村里減碳行動」全國賽 宜蘭結頭份社區摘冠

行政院環保署「村里減碳行動」競賽昨天揭曉成果，全國共有57個村里參加，宜蘭縣員山鄉結頭份社區脫穎而出，榮獲銀級組特優，冬山鄉柯林社區摘下銅級組優等，南澳鄉金岳村則獲長期參與專業獎。縣府環保局長黃政釧今天代表縣長林姿妙前往貼紅紙祝賀，感謝3個社區長期投入低碳行動。

「村里減碳行動」競賽分為銀級組、銅級組，各取2名特優。縣府環保局指出，獲特優的結頭份是典型農村型社區，居民將農業廢棄物「化廢為寶」、成立「低碳學習工坊」，不只實踐從土地到餐桌的永續生活，也凝聚社區向心力，各項低碳行動年減碳量可達2萬3000公斤。

銅級組優等的柯林社區，號召居民認養、維管守護社區周邊水域，定期檢測水質、移除外來種，同時以水資源為主軸，發展低碳旅遊行程，傳遞低碳生活的理念，備受評審委員肯定。

另外，長期參與專業獎的金岳社區，近年積極推動部落建築營造，利用傳統建材、工法建立傳統屋，也取材當地、可再生的建材，改造舊建築。