環保署「村里減碳行動」全國賽 宜蘭結頭份社區摘冠
行政院環保署「村里減碳行動」競賽昨天揭曉成果，全國共有57個村里參加，宜蘭縣員山鄉結頭份社區脫穎而出，榮獲銀級組特優，冬山鄉柯林社區摘下銅級組優等，南澳鄉金岳村則獲長期參與專業獎。縣府環保局長黃政釧今天代表縣長林姿妙前往貼紅紙祝賀，感謝3個社區長期投入低碳行動。
「村里減碳行動」競賽分為銀級組、銅級組，各取2名特優。縣府環保局指出，獲特優的結頭份是典型農村型社區，居民將農業廢棄物「化廢為寶」、成立「低碳學習工坊」，不只實踐從土地到餐桌的永續生活，也凝聚社區向心力，各項低碳行動年減碳量可達2萬3000公斤。
銅級組優等的柯林社區，號召居民認養、維管守護社區周邊水域，定期檢測水質、移除外來種，同時以水資源為主軸，發展低碳旅遊行程，傳遞低碳生活的理念，備受評審委員肯定。
另外，長期參與專業獎的金岳社區，近年積極推動部落建築營造，利用傳統建材、工法建立傳統屋，也取材當地、可再生的建材，改造舊建築。
縣府環保局表示，今年推薦3個社區參賽均獲獎。宜蘭縣長期推動社區綠色生活營造，社區村里建構低碳永續家園，縣府也輔導參與低碳永續家園認證評等，縣內233村里參與率超過5成，迄今累積6個銀級村里、46個銅級村里的佳績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言