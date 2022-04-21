振興玩台東拍照拿獎金 作品台北火車站展出

立法委員劉櫂豪去年配合政府推出振興方案舉辦「振興玩台東．拍照拿獎金」，得獎作品今天起在台北火車站展至5月31日。

劉櫂豪台東服務處發布新聞稿提到，劉櫂豪今天於台北火車站大廳西側迴廊召開「振興玩台東．拍照拿獎金」得獎作品攝影展開幕記者會。他強調，去年疫情趨緩配合政府推出振興方案，舉辦「振興玩台東．拍照拿獎金」攝影活動，盼能鼓勵台東在地民眾與外地旅客多加在台東消費旅遊，振興台東觀光。

他說，攝影活動共吸引200多名民眾參加，經由5名評審評選，選出36件得獎作品，包含台東在地組及外縣市組各18件，與台北火車站配合公益展出，盼能讓大家一起欣賞台東的美好與故事。

劉櫂豪表示，攝影比賽分為外地組與在地組，外地遊客憑振興券在台東住宿一晚，台東在地人憑振興券在台東店家消費，則能以在台東拍攝的攝影作品參加比賽，紀錄在台東最難忘、最具有紀念的時刻，活動吸引超過200多名旅遊及攝影愛好者參加。36件得獎作品今天於台北火車站公益展出，展期至5月31日止，盼能讓國人一起欣賞了解台東的美好與故事。

劉櫂豪介紹得獎者傅遠智、五味稚子的作品，包含了南迴火車的山海風景、卑南族的文化祭典等，現場豐富的照片，也讓往來旅客一同駐足欣賞。

立委陳明文、莊瑞雄、高嘉瑜也到場參觀，稱讚此次活動非常成功，未來也盼能在嘉義縣、屏東縣能夠舉辦類似活動。高嘉瑜也開玩笑說，過去到台東都沒有欣賞到這些美景，一定要找時間去，而且要開演唱會。

劉櫂豪表示，台東有優美的地理環境，高聳的中央山脈、壯闊的太平洋以及物產豐富的縱谷平原，崎嶇多變的海岸山脈，以及山海交錯的南迴海岸線，有多元文化族群互相激盪出許多不同的故事。這次的攝影作品展出，也只是紀錄台東美好的一小部分，希望更多人來到台東，一同來挖掘更多的美景與故事，留下值得紀念的時刻。