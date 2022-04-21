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奇美派出所廳舍老舊 花蓮縣府專款修繕完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞穗鄉奇美派出所是山上部落唯一的警政機關，因年久老舊又遇颱風侵襲，縣警局專款修繕，讓員警有舒適辦公環境。圖／鳳林警分局提供
花蓮瑞穗鄉奇美派出所是山上部落唯一的警政機關，因年久老舊又遇颱風侵襲，縣警局專款修繕，讓員警有舒適辦公環境。圖／鳳林警分局提供

花蓮瑞穗鄉奇美派出所是山上部落唯一的警政機關，因年久老舊又遭遇颱風侵襲，所內甚至有電線外露的情形，辦公空間窄小，縣長徐榛蔚指示縣警局招商修繕。工程經過3個月於上月完工後，昨天驗收合格，不但有嶄新的辦公室，還有3間警察宿舍。

奇美派出所廳舍建造於2005年，位於海岸山脈花64線瑞港公路的阿美族奇美部落中，地處偏遠，使用迄今廳舍建物老舊、辦公空間狹隘，不過員警無論刮風下雨，仍堅守崗位以派出所為家，維護治安並確保花64線交通順暢。

去年10月圓規颱風來襲，外圍環流帶來的強風豪雨重創花蓮縣，造成各鄉鎮重要聯絡道路柔腸寸斷，就連花64線也坍方交通受阻。當時徐榛蔚前往全縣勘查災損狀況，行經奇美派出所時，發現廳舍外觀老舊，入內關心員警辦公狀況，更發現辦公室內電線外露、設備簡陋。

徐榛蔚表示，員警平日為民服務特別辛勞，更是全村唯一依靠的警政機關，特別指示警察局立即招商，專款190萬元，修繕改善員警辦公環境及宿舍，務必讓員警有舒適的辦公環境。經警察局後勤科招商設計發包，去年12月20日開始施工，歷經3個月工期，於3月15日完工，也在昨天驗收完成。

鳳林警分局長簡龍宏指出，這次因緣際會讓縣長注意派出所辦公環境老舊，感謝縣府關心員警辦公及住宿環境，提撥專款修繕，期許員警讓鄉親安居樂業，努力打擊犯罪守護家園，不辜負鄉親對警察的期待。

花蓮瑞穗鄉奇美派出所原本辦公廳狹窄，經過修繕後讓員警有舒適的辦公環境。圖／鳳林警分局提供
花蓮瑞穗鄉奇美派出所原本辦公廳狹窄，經過修繕後讓員警有舒適的辦公環境。圖／鳳林警分局提供

徐榛蔚 圓規颱風

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