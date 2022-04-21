花蓮偏鄉長者佩戴智慧手環 豐濱網路收訊測試改善

關心偏鄉長者健康與安全，花蓮豐濱鄉公所爭取國發會經費1480萬元，讓部落長輩佩戴智慧手環，並由健康管理員隨時把關；由於偏鄉網路涵蓋率不高，特別要求電信公司改善收訊。

豐濱鄉公所自2019年透過科技醫療計畫，爭取國發會經費，提供智慧手環予部落長者使用，可以傳輸睡眠、心率、步數及血壓等健康數據，讓遠端家人或健康管理員掌握狀況；今年更進一步推出2.0服務計畫，加入GPS定位，有助尋找失智症長者若迷路時可用。

豐濱鄉公所表示，爭取國發會預算加上公所配合款共新台幣1650萬元，這次服務900名長者，並創造7名鄉親的就業機會。預計4月29日配發今年度第一批450支手環。

鄉長江莉婷今天接受中央社記者訪問表示，豐濱屬偏鄉，網路涵蓋率不高，為穩定守護圈的緊急功能性，特別會同健康管理人員團隊、相關廠商及中華電信測試員等，深入山區、海堤邊、及網路訊號較弱的區域測試網路。

包括親不知子海上古道停車場、靜浦文健站、豐富文健站、八里灣部落巡迴醫療站、海祭場、高山部落等10多處地點進行測試，其中巴拉峨巒生態區、復興部落聚會所等幾處測試無訊號，要求電信公司協助改善，讓智慧手環裝置暢通有效發揮作用，守護部落長者健康與安全。