快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

花蓮偏鄉長者佩戴智慧手環 豐濱網路收訊測試改善

中央社 / 花蓮縣21日電

關心偏鄉長者健康與安全，花蓮豐濱鄉公所爭取國發會經費1480萬元，讓部落長輩佩戴智慧手環，並由健康管理員隨時把關；由於偏鄉網路涵蓋率不高，特別要求電信公司改善收訊。

豐濱鄉公所自2019年透過科技醫療計畫，爭取國發會經費，提供智慧手環予部落長者使用，可以傳輸睡眠、心率、步數及血壓等健康數據，讓遠端家人或健康管理員掌握狀況；今年更進一步推出2.0服務計畫，加入GPS定位，有助尋找失智症長者若迷路時可用。

豐濱鄉公所表示，爭取國發會預算加上公所配合款共新台幣1650萬元，這次服務900名長者，並創造7名鄉親的就業機會。預計4月29日配發今年度第一批450支手環。

鄉長江莉婷今天接受中央社記者訪問表示，豐濱屬偏鄉，網路涵蓋率不高，為穩定守護圈的緊急功能性，特別會同健康管理人員團隊、相關廠商及中華電信測試員等，深入山區、海堤邊、及網路訊號較弱的區域測試網路。

包括親不知子海上古道停車場、靜浦文健站、豐富文健站、八里灣部落巡迴醫療站、海祭場、高山部落等10多處地點進行測試，其中巴拉峨巒生態區、復興部落聚會所等幾處測試無訊號，要求電信公司協助改善，讓智慧手環裝置暢通有效發揮作用，守護部落長者健康與安全。

健康管理 偏鄉 失智症

延伸閱讀

氣候不穩定 花蓮玉里西瓜、芒果結果率不佳

花蓮增86例確診 縣府、花防部、黃昏市場都有疫情

花蓮縣府2員工、軍人確診 衛生局疫調盼找出感染源

花蓮黃昏市場有攤商確診 縣府呼籲有疑慮者快篩

相關新聞

疫情衝擊基隆廟口冷清 邱臣遠籲政府協助度難關

近日基隆疫情嚴峻，連續數日確診人數創新高，昨天191人，今天216人，人數恐怕還會再攀升，立委邱臣遠今天前往基隆廟口夜市...

花蓮西瓜、芒果因連續降雨出現災情 達天災救助標準

今年2、3月經常連續降雨，花蓮玉里鎮、卓溪鄉及瑞穂鄉出現芒果植株著果不良，玉里鎮大西瓜也出現異常裂果，縣府農業處組成勘災...

台鐵五一疏運用遊覽車 花蓮縣府憂日破萬例籲多待在家

台鐵工會擬發動五一休假行動，交通部初步公布台鐵五一東部疏運，將利用遊覽車沿著台9線行駛，並以台鐵每個車站當作停靠點。消息...

宜蘭客家桐花祭活動開跑 分流分梯15人免費小旅行

又到了桐花盛開季節，白花紛飛似雪。宜蘭有很多適合賞花的地方，縣政府4月23、24日在員山鄉望龍埤舉辦「賞桐一期一會」活動...

奇美派出所廳舍老舊 花蓮縣府專款修繕完工

花蓮瑞穗鄉奇美派出所是山上部落唯一的警政機關，因年久老舊又遭遇颱風侵襲，所內甚至有電線外露的情形，辦公空間窄小，縣長徐榛...

林姿妙首度視訊拍賣 「宜蘭第一鮪」拍出每公斤7千元

蘇澳區漁會今天在南方澳第三魚貨拍賣場舉辦「宜蘭第一鮪」拍賣會，縣長林姿妙視訊連線主持，每公斤5600元起標，最後由台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。