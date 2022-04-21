基隆西2後線連通道明開放 中山一路與港西街增連通選擇

基隆市港區西二後線連通道明天開放使用，原中山一路北向於港西街口的迴轉道，將恢復調整回最內側車道，並畫設原有行人穿越道，讓市區車流通行多一個選擇通道，也讓行人通行更安全。

交通處表示，配合西岸港區未來發展及增加路網連通性，市府協調港公司闢設西二碼頭後線，增中山一路北向往港西街單行方向的連通道，可分散未來城際轉運站發展及西二西三倉庫旅客中心修復再利用完工後衍生交通，增加車流動線的選擇及交通管理彈性。

目前該道路工程已完工，市府也配合於港西街路口增設號誌及標誌設施。交通處呼籲用路人，行經該路段仍應注意相關標誌標線設施，並依規定車道或迴繞動線行駛，而連絡道啟用初期也會協請警察或義交協助疏導指引，以維交通便利安全。