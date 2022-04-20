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離島燈塔物資補給35年今除役 運星艦基隆嶼最後出任務

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆與歷任運星艦人員合影，登基隆嶼燈塔參與最後一次運補任務。圖／航港局提供
交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆與歷任運星艦人員合影，登基隆嶼燈塔參與最後一次運補任務。圖／航港局提供

運星艦服務迄今約35年，主要任務為偏遠離島燈塔物資補給，隨著交通的便捷及科技的進步，多數偏遠燈塔皆已建立完善的補給方式，逐步推動燈塔自動化，不再需要運星艦運補油料，運星艦船舶證書4月底到期，今天完成基隆嶼完成運補任務後，正式停航除役。

在交通部常務次長祁文中及航港局長葉協隆的帶領下，運星艦今天辦理最後一次基隆嶼運補任務，運星艦歷任艦長及重要幹部都隨行，在前後3任艦長陪同下，視察人員再次巡訪運星艦每一處角落，作為運星艦的最後巡禮。

年逾70歲的大副吳信台，更盡力踩完通往基隆島燈塔的1137道階梯，完成睽違已久的燈塔巡視，共同為運星艦最後任務畫下完美的句點。

運星艦係於中國造船公司基隆總廠建造，並於76年12月28日交船，服務迄今約35年，主要任務為偏遠離島燈塔物資補給，隨著交通的便捷及科技的進步，多數偏遠燈塔皆已建立完善的補給方式。

如目斗嶼燈塔、彭佳嶼燈塔等無人居住之島嶼，都已逐步推動燈塔自動化，不再需要運星艦運補油料，又適逢運星艦船舶證書於4月底即將到期，為樽節公帑不再辦理續證，因此運星艦完成今天運補任務後，將正式停航除役。

航港局表示，基隆嶼燈塔建於民國69年，當初是為了彌補野柳燈杆與鼻頭角燈塔光程不足而增設，也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，燈塔位於基隆嶼至高點，可360度觀賞基隆嶼風光，是許多遊客登島必定拍照打卡的景點。

另外，基隆嶼登島採全預約制，今年4月1日已開放登島，每日登島人數上限為1200人，而位於基隆市西岸碼頭球子山頂的球子山燈塔，不僅可俯瞰基隆港全貌，全白的塔身更是近期IG熱門的打卡地點，歡迎民眾前往參觀。

交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆與歷任運星艦人員合影，登基隆嶼燈塔參與最後一次運補任務，圖為島上塔燈器。圖／航港局提供
交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆與歷任運星艦人員合影，登基隆嶼燈塔參與最後一次運補任務，圖為島上塔燈器。圖／航港局提供
交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆與歷任運星艦人員合影，登基隆嶼燈塔參與最後一次運補任務。圖／航港局提供
交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆與歷任運星艦人員合影，登基隆嶼燈塔參與最後一次運補任務。圖／航港局提供

基隆嶼 燈塔 航港局

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