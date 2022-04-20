氣候不穩定 花蓮玉里西瓜、芒果結果率不佳

中央社 / 花蓮縣20日電

氣候不穩定，花蓮種植的西瓜和芒果受到影響，結果率不佳，農政單位今天到現地勘察、關心果農，由於主要產區在玉里鎮內，代理鎮長江東成希望能有妥善因應方式來協助農民

江東成表示，花蓮南區種植的西瓜，每年5月開始進入盛產季，今年鎮內2家知名品牌的西瓜果園出現裂果、減產情形，他接到農民陳情，將農民的心聲轉呈給花蓮縣府，農業處人員很快就到玉里鎮勘災。

花蓮縣府今天特別邀集台南區農業改良場及行政院農業委員會農業試驗所鳳山分所進行跨區共同勘察並作災損認定。

此外，玉里鎮三民里的夏雪芒果果園，受到年初降雨過多的影響，芒果結果率不到一成。農委會農糧署東區分署、花蓮區農業改良場及縣府農業處3月初曾前往勘災，當時因開花期尚未結束，難以認定是災害所致。今天一併勘察，縣府再彙集各單位提供的意見回覆農民。

花蓮 農民 芒果

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