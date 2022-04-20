舊台東火車站建站百年 末代站長帶觀眾走時光隧道

台鐵舊台東火車站今天建站百年，台東縣政府和民間發起建站百年系列活動，今天由末代站長高銘光擔任車站剪票員兼導覽，帶觀眾走入時光隧道。

已退休多年的高銘光今天穿上站長制服，在保留的舊火車站剪票口剪票，包括台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪充當旅客進入火車站，隨後高銘光導覽介紹過去的火車站。

在1根不起眼的鐵柱前，高銘光停下腳步，手指碰觸柱子上的一處刮痕，他說，台東舊火車站建於1922年，日治時期，二戰爆發後，美軍將台灣日本重要設施列為攻擊目標，台東車站也就在這樣的時空背景下，被美軍軍機掃射過，一根鐵柱就這樣被子彈擊中，留下痕跡，保存至今，但很多人都不知道。

台東舊火車站建於1922年4月20日，今天滿百年，自2001年廢站後歷經多次整修，台東縣政府和台鐵局保留舊有鐵道，串連鐵花村音樂市集、波浪屋等成為「鐵花新聚落」，遊客必訪市區景點之一，2年來陸續完成台東之眼景觀改善、機關車庫整修等，提升車站周邊環境品質。

饒慶鈴表示，此次展覽不僅記錄珍貴的台東線鐵道歷史和驛站記憶，讓遊客重新認識台東舊火車站的昔日風華，更盼望透過與台東大學等跨單位整合，連結周遭台東之眼、鐵花新聚落等處，讓舊站特區成為民眾喜愛的多功能休憩據點。

劉櫂豪表示，這裡充滿了台東人的回憶，過去相當熱鬧，見證了台東人出外打拚奮鬥的過程。

縣府文化處表示，「台東舊站±百年」系列活動，從今 （20）日起至30日辦理展覽、講座、走讀及表演等。

這次活動集結兩大主題展覽，在甫修繕完畢的機關車庫展出「1922台東驛百年記憶」，透過聲音與靜態展示回顧台東驛的百年歷程；從1922年台東驛的成立，梳理東部鐵道史、台東市街發展風貌、舊站過往風華，並募集了多位民眾的共同口述記憶。

接著走出機關庫外尋著舊時鐵軌紋理感受「2122舊站未來現場」，跟隨在舊站特區中的6組鮮明藝術裝置，遙想台東能再百年延續的生活，感受這裡的日常風格，來場與未來台東的邂逅。

除了連續11天的兩大靜態展示外，4月23日、24日、30日的周末時段，將由在地展演團隊台東劇團企劃一場「擲地有聲」聯合講座、兩場「行鐵支路」走讀導覽，以及「台東站，到了」兩場環境劇場表演活動。

文化處表示，此次活動辦理與超過50間舊站特區周邊店家和攤商串連，4月20日至30日的活動期間，民眾至貼有「台東舊站±百年響應店家」海報之店家與市集攤位消費，滿額即可獲得兌換券，持兌換券可至機關庫展覽會場免費兌換台東舊站百年活動紀念提袋，數量有限，機會難得。