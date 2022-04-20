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影／基隆田寮河停車一位難求 3輛車卻長期占用免費爽停

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆田寮河停車一位難求，3輛車卻長期占用免費爽停。記者游明煌／翻攝
基隆田寮河停車一位難求，3輛車卻長期占用免費爽停。記者游明煌／翻攝

基隆市田寮河周邊車位難尋，有3個停車格尚未收費，提供附近居民免費停放，但卻遭3輛汽車長期占用，有的輪胎早就沒氣、板金生鏽，有的則會用機車換位。民眾不滿投訴並檢舉，警方已張貼公告，7日內不移車就依照廢棄車輛清理處理，請環保局安排特約廠商拖吊。

信義區禮儀里長郭金德說，因車掛有車牌，沒有依廢棄車處理，附近車子很不好停，造成居民困擾，3輛汽車長期占位，有時會開走換機車占位，其他人根本無法停，無法發揮周轉率，如同私人車位，很多里民反映。

議員陳宜表示，汽車占位放太久，有的根本已經沒氣，造成居民不方便，請車主趕快移開，讓車位大家都能輪流停。

里民說，現場的停車格畫成3個位置，還沒有規畫收費，是希望提供當地居民停車，但被人長期占用如同私人停車位。目前田寮河兩側都有畫設汽車停車格並收費，只剩下這處空地尚未收費，很多居民晚上回家找不到車位，這3輛車卻爽停好幾個月，長期占用也沒人管。

市警第二分局通報東光派出所長陳品碩指出，經現場勘查，現場車輛已張貼基隆市廢棄車輛清理通知書，依基隆市廢棄車輛清理自治條例規定處理，警方已聯繫車主，要求7日內自行移置，若逾期仍未清理，環保局將依法移置車輛至指定場所存放，並辦理後續程序。

基隆 車主

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