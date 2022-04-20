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花蓮偏鄉送藥路途遠 藥師公會協調配送區域
中央流行疫情指揮中心宣布，啟動居家照護，由社區藥局送藥到府，但花蓮地形狹長，偏鄉無社區藥局，送藥可能有困難。花蓮縣藥師公會常務理事趙瑞平今天表示，將協調全縣響應的藥局藥師，分配配送區域，盡量讓每家戶都能最快領到藥，並鼓勵民眾先買好常備藥品，以備不時之需。
花蓮在前幾天就啟動居家照護政策，趙瑞平指出，目前有26間藥局配合送藥到府服務，由於縣內有7個偏鄉或原民鄉鎮無社區藥局，依照法律規定送藥只有藥事人員可執行，因此，請大家收集處方箋，再分配配送範圍，若配合的藥局藥師只有1、2人，則請他們利用中午休息時間送藥。
趙瑞平說，偏鄉路途遙遠，昨晚10點下班後，開車至少30分鐘，到秀林鄉崇德村5個地方送藥，直到深夜近12點才返家，還一度找不到送藥地址，好在遇到巡邏員警帶路，才順利將藥送抵病患家門口。
針對藥局人力問題，趙瑞平坦言，人力的確不足，不過很感動縣內有26間藥局願意站出來，提供患者最好的服務，今天下午公會將開會協調分配藥物配送的區域，相信之後「健康益友」APP更多人使用，藥品就能更快送到民眾手中。
趙瑞平鼓勵民眾先準備指示用藥放在家裡，尤其這幾天收到的處方箋，多是治療感冒、流鼻水、咳嗽等藥物，建議大家可在疫情期間，將解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計、血氧計、維生素BC等藥物先買起來備用。
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