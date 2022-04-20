聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東舊火車站這根不起眼鐵柱 曾被美軍掃射留永久彈痕

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東市中心區舊火車站今天屆滿建站100年，其中車站內有一根不起眼的鐵柱上，留下凹陷的痕跡，原以為只是普通的損壞，原來車站曾在二戰期間被美軍軍機掃射，留下永久的記憶，見證車站歷史。記者尤聰光／攝影
台東市中心區舊火車站今天屆滿建站100年，其中車站內有一根不起眼的鐵柱上，留下凹陷的痕跡，原以為只是普通的損壞，原來車站曾在二戰期間被美軍軍機掃射，留下永久的記憶，見證車站歷史。記者尤聰光／攝影

台東市中心區舊火車站今天屆滿建站100年，縣府舉辦展覽、講座、走讀及表演等系列活動。其中車站內有一根不起眼的鐵柱上，留下凹陷的痕跡，原以為只是普通的損壞，原來車站曾在二戰期間被美軍軍機掃射，留下永久的記憶，見證車站歷史。

台東車站前站長高銘光說，車站建於1922年，也是日治時期，在二戰爆發後，美軍對於台灣日本重要設施，列為攻擊目標，台東車站也就在這樣的時空背景下，被美軍軍機掃射過，一根鐵柱就被子彈擊中，留下痕跡，保存至今，但很多人都不知道。

台東舊火車站建於1922年4月20日，自2001年廢站後歷經多次整修，縣府保留舊有鐵道，串連鐵花村音樂市集、波浪屋等成為「鐵花新聚落」，遊客必訪市區景點之一，2年來陸續完成台東之眼景觀改善、機關車庫整修等，提升車站周邊環境品質。

今天建站百周年，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等人出席共襄盛舉，除連續11天的兩大靜態展示外，4月23日、24日及30日的周末時段，將由在地台東劇團企劃一場「擲地有聲」聯合講座、兩場「行鐵支路」走讀導覽，以及「台東站，到了」兩場環境劇場表演活動。

台東市中心區舊火車站建站100年，縣府今天舉辦展覽、講座、走讀及表演等系列活動。記者尤聰光／攝影
台東市中心區舊火車站建站100年，縣府今天舉辦展覽、講座、走讀及表演等系列活動。記者尤聰光／攝影

台東 美軍 二戰

延伸閱讀

俄烏戰爭巨大衝擊 日媒：中國不得不修改攻台劇本

太平島跑道延長獲美同意 馬文君：台灣不應被當馬前卒

【重磅快評】波頓建議美軍駐台 我們只能謝謝厚愛

日媒：中國殲20戰機在東海南海飛航訓練將常態化

相關新聞

離島燈塔物資補給35年今除役 運星艦基隆嶼最後出任務

運星艦服務迄今約35年，主要任務為偏遠離島燈塔物資補給，隨著交通的便捷及科技的進步，多數偏遠燈塔皆已建立完善的補給方式，...

影／基隆田寮河停車一位難求 3輛車卻長期占用免費爽停

基隆市田寮河周邊車位難尋，有3個停車格尚未收費，提供附近居民免費停放，但卻遭3輛汽車長期占用，有的輪胎早就沒氣、板金生鏽...

花蓮偏鄉送藥路途遠 藥師公會協調配送區域

中央流行疫情指揮中心宣布，啟動居家照護，由社區藥局送藥到府，但花蓮地形狹長，偏鄉無社區藥局，送藥可能有困難。花蓮縣藥師公...

台東舊火車站這根不起眼鐵柱 曾被美軍掃射留永久彈痕

台東市中心區舊火車站今天屆滿建站100年，縣府舉辦展覽、講座、走讀及表演等系列活動。其中車站內有一根不起眼的鐵柱上，留下...

台東海邊「神秘山洞」曝光！竟是消失的舊南迴公路

台東南迴太麻里鄉新香蘭部落海邊有一處「神秘山洞」，由於距離公路及部落有一段距離，加上山洞口位處半山腰，很少人知道它的存在...

台東市殯葬園區 火化場年底完工

台東縣政府與台東市公所爭取1.4億花東基金，整建台東市殯葬園區火化場工程，年底將完工啟用。市長張國洲昨到市代會施政報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。