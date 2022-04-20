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台東舊火車站這根不起眼鐵柱 曾被美軍掃射留永久彈痕
台東市中心區舊火車站今天屆滿建站100年，縣府舉辦展覽、講座、走讀及表演等系列活動。其中車站內有一根不起眼的鐵柱上，留下凹陷的痕跡，原以為只是普通的損壞，原來車站曾在二戰期間被美軍軍機掃射，留下永久的記憶，見證車站歷史。
台東車站前站長高銘光說，車站建於1922年，也是日治時期，在二戰爆發後，美軍對於台灣日本重要設施，列為攻擊目標，台東車站也就在這樣的時空背景下，被美軍軍機掃射過，一根鐵柱就被子彈擊中，留下痕跡，保存至今，但很多人都不知道。
台東舊火車站建於1922年4月20日，自2001年廢站後歷經多次整修，縣府保留舊有鐵道，串連鐵花村音樂市集、波浪屋等成為「鐵花新聚落」，遊客必訪市區景點之一，2年來陸續完成台東之眼景觀改善、機關車庫整修等，提升車站周邊環境品質。
今天建站百周年，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等人出席共襄盛舉，除連續11天的兩大靜態展示外，4月23日、24日及30日的周末時段，將由在地台東劇團企劃一場「擲地有聲」聯合講座、兩場「行鐵支路」走讀導覽，以及「台東站，到了」兩場環境劇場表演活動。
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