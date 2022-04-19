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理想混蛋Bestards宜蘭首演獻給綠博 23日下午不見不散

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
《理想混蛋 Bestards》把宜蘭首演獻給了綠色博覽會，訂於4月23日下午2點多在水岸舞台登場，不見不散。圖／好混蛋音樂有限公司提供
《理想混蛋 Bestards》把宜蘭首演獻給了綠色博覽會，訂於4月23日下午2點多在水岸舞台登場，不見不散。圖／好混蛋音樂有限公司提供

擁有數萬名粉絲的理想混蛋Bestards樂團主唱「雞丁」是宜蘭人，學醫的他過著音樂演唱的斜槓生活，這次為了回饋故鄉，安排4月23日（周六）下午到宜蘭綠色博覽會亮點演出，這也是樂團4個大男孩的宜蘭首演，時間約半小時，不見不散。

宜蘭綠色博覽會這次以《理想混蛋 Bestards》募資發行的首張專輯《愚者》這首歌，做為宣傳影片的伴奏。主辦單位表示，喜歡歌詞中青春熱情不畏艱難的精神，加上樂音輕快，尤其樂團主唱「雞丁」邱建豪是宜蘭子弟，之所促成這次的演出，也算是他回饋家鄉，認同並支持綠博的永續精神。

很多宜蘭人對於邱建豪並不陌生，去年3月他還在宜蘭縣府當替代役男時，曾受邀參與客家天穿日表演，清澈嗓音與略帶感情的歌喉，讓人聽得如癡如醉，吸引一堆死忠粉絲。

邱建豪是台北醫學大學醫學系畢業，在學時就彈了一手好吉他，與其他2名藥學系朋友共同玩音樂，2017年10月組團，主唱是雞丁、副主唱兼鼓手可沛、吉他手阿哲及建廷4人組成的男子樂團，唱出流行與民謠樂風，經常在國內各大活動及音樂會演出，今年5月及6月更將巡迴台中、高雄及台北售票演出，4個大男孩除了玩音樂，私下身分更是1名醫師與2名藥師。

《理想混蛋 Bestards》宜蘭首場演出獻給了綠博，表演時間4月23日下午2點10分左右，會在綠博的定目劇表演結束後，接著由樂團演出。綠博主辦單位號召所有「小混蛋」們一起high翻水岸舞台，更別忘了對他們大聲喊安可。

《理想混蛋 Bestards》把宜蘭首演獻給了綠色博覽會，訂於4月23日下午2點多在水岸舞台登場，不見不散。圖／好混蛋音樂有限公司提供
《理想混蛋 Bestards》把宜蘭首演獻給了綠色博覽會，訂於4月23日下午2點多在水岸舞台登場，不見不散。圖／好混蛋音樂有限公司提供

宜蘭 樂團 綠色博覽會

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