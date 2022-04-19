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市場熊好買 宜蘭市公所推菜市場行動支付Ready購
宜蘭市公所與電腦公司合作針對綠九市場、北門市場、東門夜市、南北館市場，輔導307家業者使用行動支付，針對其場域需求導入行動支付，今天更推出「市場熊好買，行動支付Ready購」，透過互動遊戲送小禮，提高消費者使用行動支付意願。
宜蘭市綠九市場自治會長楊興和表示，透過行動支付可以避免偽鈔，而且避免髒亂，透過手機就可以購物，很方便；市長江聰淵表示，藉由市場熊好買-傳統市場異業結盟生活圈串聯計畫，精選宜蘭市重要傳統市場及人流量大的消費圈，導入行動支付服務在地攤商及店家。
最近受疫情影響，店家與消費者也逐漸習慣使用行動支付以避免染疫風險，透過計畫團隊結合地方政府的力量，提升在地產業凝聚力與消費能力。
年輕人使用行動支付比較沒有問題，多數常到傳統市場採買的年長者不習慣掃手機交易，市公所考慮假日採買人多的時段，設立服務櫃台，當場教導民眾如何使用行動支付。
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