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花蓮慈濟醫院14名護理師接手抗疫 進駐加強版防疫旅館

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院共14名護理師進駐防疫旅館，守護確診者的健康。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院共14名護理師進駐防疫旅館，守護確診者的健康。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮縣自上月底出現首例確診案例後，迄今已累計706例，縣府徵用加強版防疫旅館提供確診者入住，不過先前負責的衛福部花蓮醫院因院內感染人力緊繃，改由花蓮慈濟醫院接手，第一批包含護理師及行政同仁共14人昨天進駐防疫旅館，守護確診者的健康。

儘管這是慈濟醫院首次承接加強型防疫旅館的任務，仍有許多醫護站出來。護理部主任鍾惠君指出，因應防疫旅館可能遇到的狀況，團隊成員具有不同的專業能力，包含檢傷分類、急救的急診護理師、照護入住者焦慮不安情緒的精神科護理師、協助醫師視訊門診或緊急輔助醫療行為的專科護理師等，整個團隊組成盼能做到全方位照護。

「每個人都是歡喜付出，所以我們這一團隊也叫『歡喜團』」，進駐護理師之一的護理部副主任王淑貞說，入住者只要一進到旅館裡，就會啟動關懷，每天血氧監測、定時量測體溫，確認身體健康狀態外，也會每天電話關懷，若有就醫需求將協助轉介遠距視訊門診服務。

曾是確診者的護理師余哲寧說，確診加上隔離，心中一定非常惶恐，想藉自己的經驗鼓勵病人，並發揮專業提供正確的訊息及觀念，讓他們安心接受後續治療。

除了仍在崗位上服務的醫護外，就連退休的護理師也加入進駐行列，在醫院服務26年的神經外科專科護理師李芝緯上個月剛退休，一聽到需要人手，就義無反顧回到醫院，加入防疫行列。她說，這時正是需要人手的時候，又不影響到醫院現有人力，很開心還能付出，與團隊一起努力對抗疫情。

花蓮慈濟醫院有14名護理師進駐防疫旅館，希望能帶給確診者最全面的照護。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院有14名護理師進駐防疫旅館，希望能帶給確診者最全面的照護。圖／花蓮慈濟醫院提供

護理師 防疫旅館 花蓮

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