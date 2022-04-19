花蓮慈濟醫院14名護理師接手抗疫 進駐加強版防疫旅館

花蓮縣自上月底出現首例確診案例後，迄今已累計706例，縣府徵用加強版防疫旅館提供確診者入住，不過先前負責的衛福部花蓮醫院因院內感染人力緊繃，改由花蓮慈濟醫院接手，第一批包含護理師及行政同仁共14人昨天進駐防疫旅館，守護確診者的健康。

儘管這是慈濟醫院首次承接加強型防疫旅館的任務，仍有許多醫護站出來。護理部主任鍾惠君指出，因應防疫旅館可能遇到的狀況，團隊成員具有不同的專業能力，包含檢傷分類、急救的急診護理師、照護入住者焦慮不安情緒的精神科護理師、協助醫師視訊門診或緊急輔助醫療行為的專科護理師等，整個團隊組成盼能做到全方位照護。

「每個人都是歡喜付出，所以我們這一團隊也叫『歡喜團』」，進駐護理師之一的護理部副主任王淑貞說，入住者只要一進到旅館裡，就會啟動關懷，每天血氧監測、定時量測體溫，確認身體健康狀態外，也會每天電話關懷，若有就醫需求將協助轉介遠距視訊門診服務。

曾是確診者的護理師余哲寧說，確診加上隔離，心中一定非常惶恐，想藉自己的經驗鼓勵病人，並發揮專業提供正確的訊息及觀念，讓他們安心接受後續治療。