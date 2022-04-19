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藥師公會組成「送藥團隊」 成花蓮藥師的定心丸

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
對於偏鄉送藥機制，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，雖然山地鄉沒有藥局，不過藥師公會組成「送藥團隊」，成了花蓮藥師的定心丸。圖／翻攝花蓮縣長徐榛蔚臉書
對於偏鄉送藥機制，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，雖然山地鄉沒有藥局，不過藥師公會組成「送藥團隊」，成了花蓮藥師的定心丸。圖／翻攝花蓮縣長徐榛蔚臉書

指揮中心宣布全國一周內啟動確診者居家照護管理措施，並由藥師送藥到宅。對於偏鄉送藥機制，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，雖然山地鄉沒有藥局，不過藥師公會組成「送藥團隊」，除了支援1人藥局，也會在24小時送藥到偏鄉，成了花蓮藥師的定心丸，盼能盡快送藥到府，讓鄉親安心。

朱家祥指出，花蓮縣跟新北市同樣提前居家照護，用視訊診療方式看診，並有藥師負責送藥，上周五花蓮藥師公會宣布會跟社區藥局合作，從上周運作到今天為止，有22家社區藥局加入，真正需要送藥的只有2家。

他說，整體來講縣內藥局分布還是在市區居多，對於偏鄉山地，包括秀林鄉、卓溪鄉、萬榮鄉、富里鄉基本上沒有藥局，的確比較困難送藥。很高興藥師公會在花蓮組成「送藥團隊」，會支援1人藥局，24小時送藥到府，對於花蓮藥師們來說是個定心丸，希望運作順利，讓鄉親不僅有視訊診察，同時在藥物使用上更安心。

朱家祥說，孩子生病不舒服，父母可能很難接受24小時拿到藥，原則上希望藥師能在24小時以內，將藥物送到家裡，是大家努力的方向。

花蓮 偏鄉

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