聽新聞
test
0:00 / 0:00
藥師公會組成「送藥團隊」 成花蓮藥師的定心丸
指揮中心宣布全國一周內啟動確診者居家照護管理措施，並由藥師送藥到宅。對於偏鄉送藥機制，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，雖然山地鄉沒有藥局，不過藥師公會組成「送藥團隊」，除了支援1人藥局，也會在24小時送藥到偏鄉，成了花蓮藥師的定心丸，盼能盡快送藥到府，讓鄉親安心。
朱家祥指出，花蓮縣跟新北市同樣提前居家照護，用視訊診療方式看診，並有藥師負責送藥，上周五花蓮藥師公會宣布會跟社區藥局合作，從上周運作到今天為止，有22家社區藥局加入，真正需要送藥的只有2家。
他說，整體來講縣內藥局分布還是在市區居多，對於偏鄉山地，包括秀林鄉、卓溪鄉、萬榮鄉、富里鄉基本上沒有藥局，的確比較困難送藥。很高興藥師公會在花蓮組成「送藥團隊」，會支援1人藥局，24小時送藥到府，對於花蓮藥師們來說是個定心丸，希望運作順利，讓鄉親不僅有視訊診察，同時在藥物使用上更安心。
朱家祥說，孩子生病不舒服，父母可能很難接受24小時拿到藥，原則上希望藥師能在24小時以內，將藥物送到家裡，是大家努力的方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言