影／宜縣府送廚餘桶被貼江聰淵名字 藍營批「割稻尾」

宜蘭縣政府贈送廚餘桶卻被貼上市長江聰淵的名字，國民黨縣議員黨團今天召開記者會大酸江聰淵割稻尾，「拿別人的牲禮，做自己的功德」，誤導民眾以為是他送的；江聰淵表示，貼貼紙是為了加強宣導，讓民眾清楚知道如何分類，這是一件好事。

不過，國民黨議員莊淑如說，江市長卻連要宣傳也搞錯了，貼紙寫加工食品、廚食類及肉類，讓人誤解只能回收這幾類熟廚餘，其實是連生廚餘都可以收取，到底有沒有做功課？

宜蘭縣政府購買17萬8千個家用廚餘桶，藍色桶子印有「廚餘回收瀝水宜起來」及「宜蘭縣政府敬贈」白色小字，陸續透過各鄉鎮市公所轉送各家戶，但市公所發送縣府的廚餘桶卻貼有江聰淵名字的貼紙，很多人收到都以為是市長送的，臉書也有網友質疑其他鄉鎮長沒人貼。

國民黨縣議會黨團今召開「品德如此！」記者會，楊弘旻議員拿出冬山鄉與宜蘭市發送的廚餘對比，別人都沒有加工，嘲諷江聰淵割稻尾，「拿別人的牲禮，做自己的功德」，縣府送桶只有印小小的宜蘭縣政府敬贈幾字，甚至也沒印縣長林姿妙名字；江聰淵卻貼一大張貼紙，誤導民眾是他送的，這是標準的黑心政客，換標偷政績。

黃琤婷議員批評江聰淵行為不可取，如此品德，如何帶領宜蘭走向光榮？她更要求江聰淵說清楚、講明白，偷標換政績之事，是否是你本人授意的，否則下屬怎敢做出這種事？林岳賢說，不要把市民都當成傻子，人在做天在看。