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宜蘭縣府送廚餘桶卻貼上江聰淵名字 網友批：厚臉皮
宜蘭縣政府購買廚餘桶最近透過各鄉鎮市公所發送給各家戶，其中市公所發送的廚餘桶外卻貼有市長江聰淵名字，很多人誤以為是市公所送的；此舉遭網友貼臉書質疑嘲諷「作秀」、「耍小手段做個人行銷」、「這種情都做的出來，真敢」。
宜蘭縣長林姿妙與市長江聰淵即將代表藍綠選縣長，針對網友質疑江聰淵是為選舉宣傳來搭便車。宜蘭市公所清潔隊回應表示，他們貼上的貼紙，是為了宣導廚餘桶可以收取的物品，請民眾做好分類，加強宣傳並無不妥，也與選舉無關。
江聰淵也說，市公所加強宣傳做好分類，這是一件好事。
縣府環保局購置17萬8000個家用廚餘桶，最近陸續透過各鄉鎮市公所發送到各家戶，廚餘桶裡有一層過濾網可以去除廚餘水，減輕回收重量及提升焚化爐效益。
有網友收到宜蘭市公所發送的廚餘桶貼上大貼紙，昨天在宜蘭料公社臉書貼文「這是縣府發的廚餘桶嗎？宜蘭市怎發現貼有江聰淵廣告？」
底下網友爆留言「礁溪、冬山、壯圍的沒貼」、「應該是宜蘭市長自己貼的吧」、「濫用公家資源，行使個人之選舉廣告」、「綠渣小手段，宜蘭市的在做個人行銷」、「這種事情都做的出來，真敢」、「厚臉皮，什麼事幹不出來，往後還有得瞧咧」。
還有網友嘲諷，「有人把自己當垃圾桶，還貼姓名在上面」、「倒廚餘都會想到江聰淵」、「好像要把市長丟進去，還是趕快撕掉恢復原狀吧」；更有人刻意標註江聰淵，留言說「不標你，我都覺得不好意思」，不過也有網友覺得還好啦「如果不喜歡就撕掉，至少不是印上去的」。
針對民眾在宜蘭爆料公社質疑宜蘭市怎發現貼有江市長廣告的廚餘桶，縣環保局說明，廚餘桶為縣府編列預算購買送給各家戶，在送出廚餘桶時並無張貼任何鄉鎮首長或印製縣長等字樣，呼籲單純的廚餘桶發放作業，應避免無謂的動作。
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