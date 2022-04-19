宜蘭縣府送廚餘桶卻貼上江聰淵名字 網友批：厚臉皮

宜蘭縣政府購買廚餘桶最近透過各鄉鎮市公所發送給各家戶，其中市公所發送的廚餘桶外卻貼有市長江聰淵名字，很多人誤以為是市公所送的；此舉遭網友貼臉書質疑嘲諷「作秀」、「耍小手段做個人行銷」、「這種情都做的出來，真敢」。

宜蘭縣長林姿妙與市長江聰淵即將代表藍綠選縣長，針對網友質疑江聰淵是為選舉宣傳來搭便車。宜蘭市公所清潔隊回應表示，他們貼上的貼紙，是為了宣導廚餘桶可以收取的物品，請民眾做好分類，加強宣傳並無不妥，也與選舉無關。

江聰淵也說，市公所加強宣傳做好分類，這是一件好事。

縣府環保局購置17萬8000個家用廚餘桶，最近陸續透過各鄉鎮市公所發送到各家戶，廚餘桶裡有一層過濾網可以去除廚餘水，減輕回收重量及提升焚化爐效益。

有網友收到宜蘭市公所發送的廚餘桶貼上大貼紙，昨天在宜蘭料公社臉書貼文「這是縣府發的廚餘桶嗎？宜蘭市怎發現貼有江聰淵廣告？」

底下網友爆留言「礁溪、冬山、壯圍的沒貼」、「應該是宜蘭市長自己貼的吧」、「濫用公家資源，行使個人之選舉廣告」、「綠渣小手段，宜蘭市的在做個人行銷」、「這種事情都做的出來，真敢」、「厚臉皮，什麼事幹不出來，往後還有得瞧咧」。

還有網友嘲諷，「有人把自己當垃圾桶，還貼姓名在上面」、「倒廚餘都會想到江聰淵」、「好像要把市長丟進去，還是趕快撕掉恢復原狀吧」；更有人刻意標註江聰淵，留言說「不標你，我都覺得不好意思」，不過也有網友覺得還好啦「如果不喜歡就撕掉，至少不是印上去的」。