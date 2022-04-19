快訊

北市晚間再曝8張足跡圖卡 錢櫃、小林海產、龍都酒樓都上榜

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東舊縣議會打造創生基地 劉櫂豪爭取國發會補助500萬

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
立委劉櫂豪（左）今天邀請國發會副主委游建華，前往台東舊縣議會會勘。記者卜敏正／攝影
立委劉櫂豪（左）今天邀請國發會副主委游建華，前往台東舊縣議會會勘。記者卜敏正／攝影

國發會副主委游建華今天到台東視察地方創生計畫，立委劉櫂豪邀請游前往台東舊縣議會會勘，針對縣府提案申請地方創生計畫「駐村空間」規劃案現場簡報，游建華允諾該計畫總經費1000萬元，國發會將匡列500萬補助經費，盼促進地方閒置設施活化發展，打造藝術村創生基地。

「台東舊縣議會」已提報成為歷史建築，該建築是國科會數位典藏「台灣建築史」裡唯一台東人呂阿玉的建築作品，具有歷史價值，也對台東建築歷史深具重大意義，縣府日前邀請藝術家共商，主建築體未來將成為藝術文創的展演空間、藝術工作坊。

劉櫂豪望著舊議會建築，及緊鄰的舊餐廳宿舍說，台東舊議會有許多年輕時記憶，猶記21歲初訪時，是抱持戒慎恐懼心情走進舊議會，之後議會在民國87年搬遷後，曾做為高等法院臨時法庭，時任律師，也多次到此處工作。

他說，3年前他協助爭取文化部，補助1950萬元修復舊議會，去年再爭取前瞻建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫，補助2900萬打造舊縣議會成為藝術文創的展演空間、藝術工作坊等，但議會旁的舊宿舍、餐廳，應可成為文創辦公室，特協助縣政府再向國發會爭取地方創生計畫，匡列補助500萬元。

劉櫂豪說明，台東地區有許多深具歷史價值的歷史建築，包含台東舊縣議會、民權里日式建築群、公東教堂、新港教會等，他會持續爭取文化部及客委會等單位，辦理修復並活化成為吸引遊客的重要據點。

歷史建築 台東 文創

延伸閱讀

提升鄉村道路品質 內政部補助台東7鄉鎮14項計畫

年底大選 民進黨台東縣13位領表登記歷屆最多

中興崗哨逾1甲子風華再現 盼帶動部落觀光

南迴火車噪音影響社區 劉櫂豪求台鐵儘速改善

相關新聞

花蓮慈濟醫院14名護理師接手抗疫 進駐加強版防疫旅館

花蓮縣自上月底出現首例確診案例後，迄今已累計706例，縣府徵用加強版防疫旅館提供確診者入住，不過先前負責的衛福部花蓮醫院...

市場熊好買 宜蘭市公所推菜市場行動支付Ready購

宜蘭市公所與電腦公司合作針對綠九市場、北門市場、東門夜市、南北館市場，輔導307家業者使用行動支付，針對其場域需求導入行...

藥師公會組成「送藥團隊」 成花蓮藥師的定心丸

指揮中心宣布全國一周內啟動確診者居家照護管理措施，並由藥師送藥到宅。對於偏鄉送藥機制，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，雖然山地...

影／宜縣府送廚餘桶被貼江聰淵名字 藍營批「割稻尾」

宜蘭縣政府贈送廚餘桶卻被貼上市長江聰淵的名字，國民黨縣議員黨團今天召開記者會大酸江聰淵割稻尾，「拿別人的牲禮，做自己的功...

宜蘭縣府送廚餘桶卻貼上江聰淵名字 網友批：厚臉皮

宜蘭縣政府購買廚餘桶最近透過各鄉鎮市公所發送給各家戶，其中市公所發送的廚餘桶外卻貼有市長江聰淵名字，很多人誤以為是市公所...

台東舊縣議會打造創生基地 劉櫂豪爭取國發會補助500萬

國發會副主委游建華今天到台東視察地方創生計畫，立委劉櫂豪邀請游前往台東舊縣議會會勘，針對縣府提案申請地方創生計畫「駐村空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。