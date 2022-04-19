台東舊縣議會打造創生基地 劉櫂豪爭取國發會補助500萬

國發會副主委游建華今天到台東視察地方創生計畫，立委劉櫂豪邀請游前往台東舊縣議會會勘，針對縣府提案申請地方創生計畫「駐村空間」規劃案現場簡報，游建華允諾該計畫總經費1000萬元，國發會將匡列500萬補助經費，盼促進地方閒置設施活化發展，打造藝術村創生基地。

「台東舊縣議會」已提報成為歷史建築，該建築是國科會數位典藏「台灣建築史」裡唯一台東人呂阿玉的建築作品，具有歷史價值，也對台東建築歷史深具重大意義，縣府日前邀請藝術家共商，主建築體未來將成為藝術文創的展演空間、藝術工作坊。

劉櫂豪望著舊議會建築，及緊鄰的舊餐廳宿舍說，台東舊議會有許多年輕時記憶，猶記21歲初訪時，是抱持戒慎恐懼心情走進舊議會，之後議會在民國87年搬遷後，曾做為高等法院臨時法庭，時任律師，也多次到此處工作。

他說，3年前他協助爭取文化部，補助1950萬元修復舊議會，去年再爭取前瞻建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫，補助2900萬打造舊縣議會成為藝術文創的展演空間、藝術工作坊等，但議會旁的舊宿舍、餐廳，應可成為文創辦公室，特協助縣政府再向國發會爭取地方創生計畫，匡列補助500萬元。

劉櫂豪說明，台東地區有許多深具歷史價值的歷史建築，包含台東舊縣議會、民權里日式建築群、公東教堂、新港教會等，他會持續爭取文化部及客委會等單位，辦理修復並活化成為吸引遊客的重要據點。