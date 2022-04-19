宜蘭第一鮪進港 重270公斤4/21拍賣
宜蘭蘇澳籍漁船「漁順吉66號」昨天「一箭雙鵰」捕獲2尾黑鮪魚，其中一尾重270公斤，是今年「宜蘭第一鮪」，預計21日拍賣，船長被問到感想開心說，「多講的，可以賺錢」。
「漁順吉66號」57歲船長董坤賢今天向中央社記者表示，他從16日出港作業，昨天上午7時28分約在東經124度、北緯24度海域捕獲2尾黑鮪魚，只花了10多分鐘就順利捕上船，感覺很有可能是今年第一尾黑鮪魚，立即火速返港。
漁船歷經13小時航程終於返抵南方澳漁港，岸邊也有許多親友放鞭炮迎接祝賀，經秤重後，公的黑鮪魚重量約270公斤，另一尾母黑鮪魚也有230公斤。董坤賢說，當船長30多年來，每年都會捕到20、30尾黑鮪魚，這是他首次捕獲「宜蘭第一鮪」感到非常開心。
蘇澳區漁會表示，「宜蘭第一鮪」條件必須漁船是蘇澳籍延繩釣漁船，且捕獲的黑鮪魚起鉤時須是活魚，且要重達180公斤以上並最早駛回漁港，缺一不可，預計21日上午9時30分在蘇澳區漁會第3魚貨拍賣場拍賣。
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