東海岸花蓮遊客中心整修完工 多媒體互動認識花東之美

位於台11線8公里處的「東部海岸國家風景區管理處花蓮遊客中心」，是海岸山脈的最北端景點，位於海拔僅50公尺的山坡上，不但停車方便，近期整修完的遊客中心，展示花東優美的景點，還利用3D影像，介紹東部常出現的動物，還有解說員講解生態環境，不需花錢就能認識東海岸之美。

東管處表示，花蓮遊客中心是東海岸北端重要的旅遊資訊入口站，為讓遊客一踏入遊客中心就能完整得知東海岸各項景點及重要觀光特色，於2019年開始歷經3年整修工程，花費6千多萬元，完成建築物防震工程，重新設置多功能展示中心，提供安心旅遊空間。

進入遊客中心，展示室列出花東景點、部落旅遊資訊，以及年度常態觀光活動和運動賽事，增添多媒體互動式設施，只要將圖卡放在攝影鏡頭前，可認識東部獨有的動物，還能在螢幕裡穿上原住民傳統服飾，讓地方文化與生態不只出現在導覽摺頁上，也有解說員現場介紹園區內的自然景觀、藝術品及人文。

花蓮遊客中心占地10公頃，除了有天然觀海涼亭、咖啡廳及蓮花池外，遊客沿著戶外環區步道，能一窺海岸動植物生態及山海景致，去年更設置大地藝術祭的知名藝術家作品，延續藝術的氛圍。

東管處表示，花蓮工作站到5月31日舉辦「花現東海岸在地小旅遊」遊程，每周一至周四，上午10點及下午2點30分，各有1場次接受報名，全程免費，不管是伴侶、親子或是中小學校外教學，在導覽解說人員帶領下，透過展示設施認識花東各旅遊景點，也會到園區戶外生態導覽解說，同時安排在地藝術工作室玉石及竹編藝術品DIY活動，讓遊客到花蓮不再走馬看花。