花現東海岸小旅遊 觀生態賞美景還有藝術品

東海岸大地藝術節有2件藝術作品座落在眺望太平洋的草坡上，這是東管處花蓮遊客中心園區內的亮點之一，花蓮遊客中心整棟建築物最近完成整修，機能、服務更貼近遊客。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處花蓮遊客中心，是遊客從花蓮市至東海岸旅遊，行駛花東海岸公路最北端的遊客中心，也是東海岸重要旅遊資訊入口站。遊客中心面向遼闊太平洋，此時台灣野百合、鐵砲百合沿著景觀步道綻放，風光怡人。

花蓮遊客中心園區內的小山丘上放置「大地藝術節」2件藝術作品，分別是藝術家林介文的「夏日光浴」和林淑鈴「山是凝結的浪、海是流動的光」。在大海與山脈間，藝術家以五彩繽紛的回收線材、廢鐵、鋼筋、各式海廢等媒材完成，讓遊客飽覽風景之外，也能感受藝術品訴說的意義。

花蓮遊客中心主任李枝花今天接受媒體聯訪表示，遊客中心占地10公頃，位置居高臨下，設有觀海涼亭、停車場、咖啡廳及蓮花池外，遊客沿著戶外環區步道能一窺海岸動植物生態及山海景致。

2019年開始進行遊客中心整修工程，斥資新台幣6000多萬元，完成遊客中心整棟建築物的防震工程及重新設置多功能性的展示中心，提供遊客安心旅遊空間。展示室以嶄新風格呈現轄區內所有景點、部落旅遊訊息等，更增添多媒體互動式地質與生態解說設施。

此外，延續營造東海岸大地藝術節的氛圍，去年還設置知名藝術家作品在園區內，吸引不少民眾到訪打卡。

李枝花指出，自即日起至5月31日舉辦「花現東海岸在地小旅遊」遊程，每週一至週四，上、下午各有1場次專業導覽，另安排在地藝術工作室玉石及竹編藝術品DIY活動。

李枝花表示，希望遊客來到遊客中心不再走馬看花，能深度體會花東遊憩景點特色及內容，也希望讓花東地區民眾能了解自己故鄉的美，歡迎大家走進東海岸，悠遊東海岸，報名可上官網預約。