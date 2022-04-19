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台東1.4億火化場年底完工 張國洲：完善人生最後1哩路
台東市長張國洲今日在市代表會施政總報告，強調疫情期間公所建設仍積極推動，爭取前瞻計畫及花東基金，兌現「路平、水溝通」政見，耗資1億4000萬元的火化場修建工程，預計今年底完工使用，讓台東住民人生最後一哩路更完善圓滿。
台東市民代表會今舉行第12屆第7次定期會，張國洲作施政總報告，市政執行現況，並說明任期內已爭取約14億元經費，執行基礎建設，今年度前瞻及花東基金補助款4.7億元，分別進行連航路暨民航路人本環境改善工程、永安街及南一街周邊等多處道路改善，並完成岩灣、自強、南榮及中心里4友善共融公園建設，提升居民生活品質。
張國洲指出，已20多年未更新的火化場火化爐具、空氣污染防治設備及設施整建工程，經爭取花東基金及公所配合款7400萬，總工程經費1億4,000萬元，目前已完成3具火化爐具更新，預計6月份進行空污設備與火化爐具試俥。
他說，撿骨室、祭拜室及家屬休息室，等陰陽分離設施興建中，預計今年底完工啟用，另久未改善的停車場及慎終追遠廳前廣場柏油鋪設工程，將在今年6月及7月完工，納骨櫃也增設1982個櫃位，殯葬園區今年底將呈現更清幽環境及人性化服務，完善人生的最後一哩路。
張國洲也感性的說，今年是市長任期最後一年，他會持續努力，並秉持「以人為本」的態度，穩健踏實翻轉市容新風貌，提升台東市生活品質，讓台東市「亮起來」。
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