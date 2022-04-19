快訊

北市晚間再曝8張足跡圖卡 錢櫃、小林海產、龍都酒樓都上榜

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東1.4億火化場年底完工 張國洲：完善人生最後1哩路

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東市長張國洲今日在市代表會施政總報告，說明火化場修建工程，預計今年底完工使用。記者卜敏正／翻攝
台東市長張國洲今日在市代表會施政總報告，說明火化場修建工程，預計今年底完工使用。記者卜敏正／翻攝

台東市長張國洲今日在市代表會施政總報告，強調疫情期間公所建設仍積極推動，爭取前瞻計畫及花東基金，兌現「路平、水溝通」政見，耗資1億4000萬元的火化場修建工程，預計今年底完工使用，讓台東住民人生最後一哩路更完善圓滿。

台東市民代表會今舉行第12屆第7次定期會，張國洲作施政總報告，市政執行現況，並說明任期內已爭取約14億元經費，執行基礎建設，今年度前瞻及花東基金補助款4.7億元，分別進行連航路暨民航路人本環境改善工程、永安街及南一街周邊等多處道路改善，並完成岩灣、自強、南榮及中心里4友善共融公園建設，提升居民生活品質。

張國洲指出，已20多年未更新的火化場火化爐具、空氣污染防治設備及設施整建工程，經爭取花東基金及公所配合款7400萬，總工程經費1億4,000萬元，目前已完成3具火化爐具更新，預計6月份進行空污設備與火化爐具試俥。

他說，撿骨室、祭拜室及家屬休息室，等陰陽分離設施興建中，預計今年底完工啟用，另久未改善的停車場及慎終追遠廳前廣場柏油鋪設工程，將在今年6月及7月完工，納骨櫃也增設1982個櫃位，殯葬園區今年底將呈現更清幽環境及人性化服務，完善人生的最後一哩路。

張國洲也感性的說，今年是市長任期最後一年，他會持續努力，並秉持「以人為本」的態度，穩健踏實翻轉市容新風貌，提升台東市生活品質，讓台東市「亮起來」。

台東市長張國洲（右）今日在市代表會施政總報告，說明火化場修建工程，預計今年底完工使用。記者卜敏正／翻攝
台東市長張國洲（右）今日在市代表會施政總報告，說明火化場修建工程，預計今年底完工使用。記者卜敏正／翻攝

台東 空污 疫情

延伸閱讀

台東老人會館7月拆改建樂齡大樓 60攤商不知何去何從

馬立波街上滿是屍體 市長稱俄軍圍城害死逾萬人

大甲殯儀館小靈堂與停棺室空間不足 吳敏濟要求速改善

108課綱中國史變少 民間捐贈輔助教材擴視野盼以史為鑑

相關新聞

花蓮慈濟醫院14名護理師接手抗疫 進駐加強版防疫旅館

花蓮縣自上月底出現首例確診案例後，迄今已累計706例，縣府徵用加強版防疫旅館提供確診者入住，不過先前負責的衛福部花蓮醫院...

市場熊好買 宜蘭市公所推菜市場行動支付Ready購

宜蘭市公所與電腦公司合作針對綠九市場、北門市場、東門夜市、南北館市場，輔導307家業者使用行動支付，針對其場域需求導入行...

藥師公會組成「送藥團隊」 成花蓮藥師的定心丸

指揮中心宣布全國一周內啟動確診者居家照護管理措施，並由藥師送藥到宅。對於偏鄉送藥機制，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，雖然山地...

影／宜縣府送廚餘桶被貼江聰淵名字 藍營批「割稻尾」

宜蘭縣政府贈送廚餘桶卻被貼上市長江聰淵的名字，國民黨縣議員黨團今天召開記者會大酸江聰淵割稻尾，「拿別人的牲禮，做自己的功...

宜蘭縣府送廚餘桶卻貼上江聰淵名字 網友批：厚臉皮

宜蘭縣政府購買廚餘桶最近透過各鄉鎮市公所發送給各家戶，其中市公所發送的廚餘桶外卻貼有市長江聰淵名字，很多人誤以為是市公所...

台東舊縣議會打造創生基地 劉櫂豪爭取國發會補助500萬

國發會副主委游建華今天到台東視察地方創生計畫，立委劉櫂豪邀請游前往台東舊縣議會會勘，針對縣府提案申請地方創生計畫「駐村空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。